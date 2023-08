U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i vruće vrijeme.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 29, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 40 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 °C.



Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda izdato je narandžasto upozorenje za period od 22. do 27. avgusta zbog visokih temperatura.