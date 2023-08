FHMZ: Danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom

U centralnim i istočnim područjima Bosne danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu oblačnost. Poslije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 29 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro, uz umjeren porast naoblake poslijepodne. U jutarnjim satima na sjeveroistoku Bosne se očekuju intenzivniji pljuskovi i grmljavina. Poslije podne i dio noći, u većem dijelu zemlje, pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Slično kao proteklih par dana, ugodnije u prijepodnevnim satima, potom vruće, uz visoke temperature zraka i vrijednosti UV indeksa. Sa porastom temperatura i nešto izraženijim osjetom sparine poslijepodne, kod hroničnih bolesnika su moguće blaže tegobe, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti.