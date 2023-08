FHMZ: U Bosni oblačno, negdje mogući pljuskovi

U Bosni danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U Hercegovini pretežno vedro. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne se mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni.

Mogući pljuskovi

U petak u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Poslije podne porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.

U subotu u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. Tokom poslijepodneva jači razvoj oblačnosti širom zemlje može usloviti pljuskove i grmljavinu, koji lokalni mogu biti i izraženiji. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna iako će povećana naoblaka i povremeni lokalni pljuskovi, izraženiji u drugom dijelu dana, remetiti ugođaj, te uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi. U Hercegovini sunčanije, uz visoke temperature zraka i vrijednosti UV indeksa.