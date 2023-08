Narednih dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost

U srijedu se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti, ponegdje u sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 stepena.



Malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme očekuje se i u četvrtak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34 stepena.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, u centralnim i istočnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 36 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.