Krajinović: Samo što se ovaj snijeg otopi, za vikend dolazi novi

Kiša u Hercegovini, a susnježica i snijeg u Bosni obilježili su današnje vremenske prilike u našoj zemlji. Na brojnim meteorološkim stanicama registrovana je pojava snijega, potvrdio nam je Bakir Krajinović, meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu (FHMZ).



Tako je na vrhu Bjelašnice, kazao nam je, izmjerena visina snježnog pokrivača od 17 centimetara, a na Ivan-sedlu od 15 centimetara.

- Na ostalim stanicama ga nije bilo dovoljno da bude mjerljiv, a snijega ima od jugozapadne Bosne preko centralne do istočne i pravi mnogo problema u saobraćaju s obzirom na to da je riječ o planinskim predjelima i prevojima gdje ga ima dosta - rekao nam je Krajinović.

Međutim, kako je naveo, snježne padavine neće se dugo zadržati.

- Snijeg već posustaje i u Sarajevu je prestao padati, a ovo što ga ima, brzo će se otopiti s obzirom na to da je podloga dosta topla i da su temperaturne vrijednosti iznad nule - kazao nam je on.

I, dok se sutra i prekosutra očekuje stabilnije vrijeme, s temperaturnim vrijednostima kao i prethodnih dana, dotle od subote, naglasio je Krajinović, slijedi drastičnija promjena vremena.

- Prognoziraju se padavine širom Bosne i Hercegovine, ali i promjena temperaturnog režima uz mnogo niže vrijednosti, pa bismo mogli reći da ćemo u subotu imati prvi ozbiljniji minus i to na planinama i visoravnima centralne i istočne Bosne, pa i jugozapadne vrijednosti od minus sedam do minus dva, a u nižim predjelima Bosne od minus tri do dva stepena.

Na jugu i na sjeveru BiH dominirat će kiša, a u ostatku zemlje se očekuju susnježica i snijeg. Praktično, samo što se ovaj snijeg otopi, doći će novi za vikend, ali kako se kaže: „Čemu vrijeme, tome i vakat“ - ispričao nam je Krajinović .

Jer, kako je naglasio, apsolutni rekordi za novembar kada je riječ o snježnom pokrivaču za Bjelašnicu je 99 centimetara, a za Mostar sedam centimetara.

- Stoga, ove vremenske prilike, odnosno snijeg u novembru, niti su čudne, ni neobične, a ni neočekivane - rekao nam je Krajinović.