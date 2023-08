Forto: Nulti prioritet je osigurati širokopojasni internet u svim školama u BiH

Bosna i Hercegovina ima kapacitete napraviti bum u digitalnoj transformaciji u godinama koje su pred nama, poručio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, obraćajući se na ministarskom sastanku "Digitalna transformacija u regiji zapadnog Balkana" koji se održava pod okriljem Bledskog strateškog foruma.



Naglasio je da je Bosna i Hercegovina u značajnom zaostatku za zemljama Evropske unije kada je riječ o procesu digitalizacije i digitalne transformacije. „Istovremeno“, dodao je ministar Forto, „imamo osnova biti optimisti jer je IT industrija trenutno jedna od najbrže rastućih u Bosni i Hercegovini, a to je ujedno i najveći kapital naše zemlje koji treba biti iskorišten te zajedničkim djelovanjem dovesti do digitalne transformacije u interesu svih građana.“

Usvajanje strateških dokumenata kao što je Strategija širokopojasnog pristupa internetu, usklađivanje zakonodavstva o elektronskom potpisu u BiH sa EU direktivama, pristupanje evropskim projektima digitalizacije kao što je Digital Europe, samo su dio aktivnosti na kojima Ministarstvo intenzivno radi i koje će ishoditi značajna sredstva EU kao i ulaganja u digitalnu infrastrukturu. To je preduvjet digitalne transformacije i pokretanja e-servisa koji će mnoge procese učiniti jednostavnijim ali i finansijski povoljnijim za naše građane.

- Nulti prioritet je osigurati širokopojasni internet u svim školama u Bosni i Hercegovini, jer to je kao izgradnja autoceste budućnosti - zaključio je ministar Edin Forto.