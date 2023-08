Prof. dr. Nabil Naser među svjetskom naučnom elitom: Još jedan dokaz da BiH ima vrhunske stručnjake

Ugledni bosanskohercegovački kardiolog prof. dr. Nabil Naser učestvovao je u radu Evropskog kongresa kardiologa, koji je održan u Amsterdamu od 25. do 28. avgusta.



Ovo je, inače, najprestižniji kongres iz oblasti kardiovaskularne medicine koji se tradicionalno održava jednom godišnje u organizaciji Evropskog kardiološkog društva (ESC).

Prisustvovalo više od 33.000 ljekara

Ovom velikom naučno-stručnom skupu prisustvovalo je više od 33.000 ljekara iz više od 150 zemalja svijeta svih kontinenata, dok je i putem on-line platforme kongres pratilo više od 56.000 ljekara. Najvažnije teme o kojima je diskutirano bile iz oblasti ishemične bolesti srca i akutnog infarkta miokarda, dijagnostički modaliteti kardiovaskularnih oboljenja, rezultati studije i najnovijih naučnih saznanja iz oblasti interventne kardiologije, antikoagulantne terapije, kardiomiopatije, srčane slabosti, atrijalne fibrilacije i druge srčane aritmije, kliničkih ispitivanja o prevenciji i najnovije lijekove za snižavanje lipida.

Vrlo značajna činjenica za bh. naučnu zajednicu jeste to da je prof. Naser izabran i za predsjedavajućeg sesije iz oblasti srčane slabosti pod nazivom: Heart failure red flags and their management. U toj sesiji je prezentirano sedam radova kardiologa iz Francuske, SAD, Velike Britanije i Tajvana.

- Imao sam čast da na ovoj svjetskoj naučnoj pozornici prezentiram rezultate studije čiji sam prvi autor u vezi s lijekom Epleronone i njegovom primjenom kod pacijenata sa srčanim oboljenjima u skladu sa zvaničnim evropskim i američkim preporukama. Ovaj veliki naučni skup rezultirao je prezentacijom, odnosno zvaničnom objavom četiri nove svjetske naučne smjernice i to za liječenje kardiomiopatije, akutnog koronarnog sindroma, liječenje upalnog stanja srca – endokarditisa te smjernice za liječenje kardiovaskularnih bolesti u pacijenata s dijabetesom – naglasio je prof. Naser.

Jedinstvena prilika na globalnoj pozornici

Nakon završetka kongresa našeg stručnjaka putem zvaničnog e-maila kontaktirao je predsjedavajući Kongresa prof. Džon Mekmeri (John McMery) koji se lično zahvalio za njegov doprinos programu, čestitavši prof. Naseru na naučnom kvalitetu rada.

- Zaista je velika čast biti izabran za predsjedavajućeg sesije na ovom prestižnom ESC kongresu. Također, veliko je zadovoljstvo imati jedinstvenu priliku da na globalnoj pozornici prezentiramo rezultate našeg istraživanja i rada. Zahvaljujem naučnom i organizacionom odboru ESC kongresa i uvaženom prof. Mekmeriju što su prepoznali naše kvalitete i ekspertizu iz oblasti kardiologije – rekao je dr. Naser.

Amsterdamski prestižni kongres još jednom je dokazao da naša domovina BiH ima vrhunske naučnike, koji mnogo znače i u evropskim i međunarodnim naučnim krugovima. Ovakvi stručnjaci danas bi mogli raditi bilo gdje u svijetu, ali državi je na ponos da su ljekari poput prof. Nasera ostali među nama u BiH i stavili se na raspolaganje svim građanima BiH i zemljama regiona.

Treba napomenuti, da naši ljekari svjetskog glasa i njihovo Udruženje kardiologa u BiH, u kojem su okupljeni, zaslužuju mnogo pažnje i maksimalnu podršku nadležnih institucija u cilju osiguranja dodatnih neophodnih uvjeta za rad i prenošenje znanja na mlađe.