Mandić: Suludo je od mene tražiti da izdam saglasnost na slučaj koji sam prijavio Tužilaštvu

Izborna kampanja za referendum u Općini Centar Sarajevo 17. septembra je u punom jeku. Žestoka verbalna bitka vodi se za načelničku funkciju. Gost emisije BHT1 uživo bio je Srđan Mandić, još uvijek aktuelni načelnik Općine Centar.

- Teško je bilo kome ko imalo razuma u glavi ima shvatiti koji su zapravo motivi ovog referenduma, imajući u vidu činjenicu da se ovo dešava godinu dana pred redovne izbore. S druge strane, imali smo tu situaciju u Opštini Stari Grad gdje je dotadašnji načelnik zbog određenih sumnji u pritvoru i to je možda imalo neku logiku. Ovdje nema ni indicija a kamoli nekih krivičnih radnji da bi to bio neki razlog. Ovo što vijećnici NiP-a iz Centra, ja ih zovem jednom interesnom grupom, navode kao razloge apsolutno ne stoji i ne vrijedi silnih stotina hiljada maraka koliko će ovaj referendum koštati građane - kazao je Mandić gostujući u BHT1 uživo.

Odnosi sa Đozom

Komentarišući optužbe grupe vijećnika Naroda i Pravde koji su pokrenuli zahtjev za smjenu, Mandić kaže da je to "cijena koju plaćate kad ste u koaliciji".

- Ja nikad ne bih okvalifikovao nešto što su od mene tražili kvalifikacijom krivičnog djela. Od prvog dana je predsjedavajući Opštinskog vijeća Centar (Sejad Đozo op.a.) shvatao svoju ulogu kao ulogu načelnika opštine. Pod nekom krinkom zajedničkog nastupa i zajedničkog sarajevskog dogovora uvijek su nekako htjeli nametnuti to da sam zapravo ja izabran zahvaljujući najviše njima i da samim tim treba da se ponašam kao njihov načelnik. To ne može proći ni u mojoj stranci, a kamoli u nekoj drugoj stranci. Tako se nismo ni dogovarali, jer da mi je bio ponuđen takav dogovor, ne bih nikad prihvatio kandidaturu - napominje Mandić.

Politički interesi

Kako ističe, funkciju načelnika Općine Centar je preuzeo sa isključivim ciljem da služi građanima koji su ga birali, svjestan da iza njega stoje tri stranke i da, kako kaže, određeni politički interesi treba da se realizuju.

- Od toga nisam nikada bježao. Međutim tražiti od mene u situaciji kada podnosim dvije krivične prijave za slučaj Centralne banke gdje smo uočili određene nepravilnosti, gdje je pravobranilaštvo od mene tražilo da preduzmem te radnje, i u slučaju izgradnje tornja na Marijin Dvoru, gdje je prethodni načelnik, nazivajući to korekcijom Regulacionog plana, sa sedam spratova potezom olovke dodao još 15, pa dao saglasnost bez znanja Vijeća na 22 sprata, dakle tražiti od mene kada sam podnio krivične prijave izdam saglasnost je za mene nešto što je pritisak. Dam sve, ali dajte da ispitamo da li je procedura koja je prethodila zaključenju ugovora bila zakonita. Pustite da Tužilaštvo odradi svoj dio posla pa ćemo onda vidjeti šta ćemo raditi. Suludo je od mene tražiti da izdam saglasnost na slučaj koji sam prijavio Tužilaštvu. Sutra ako Tužilaštvo prihvati moje argumente, onda sam ja počinitelj krivičnog djela. To su te njihove inicijative koje nisam sprovodio i koje navode kao razlog zašto me opozivaju - kazao je načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić u emisiji BHT1 uživo.