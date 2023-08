Dodik o optužnici: To je jedna obična splačina, od zla oca i gore matere

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je danas da je cilj presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju "Kovačević" da se obračuna sa konstitutivnošću naroda i odbaci i uruši elemente Dejtonskog sporazuma i Ustava.

"Radi se o preporuci"

Dodik je rekao da ova presuda dodatno unosi probleme u BiH, ali da se više radi o preporuci nego obavezujućoj odluci.

- Stvari koje podrivaju BiH doprinijele su takvom nečemu. Mislim da nisu ni svjesni da BiH čine veći problem na evropskom putu i zaustavljaju je u procesima vezanim za mogućnosti razvoja - istakao je.

Dodik je rekao da presuda izlazi izvan okvira Evropske konvencije i trajno dijeli BiH.

- BiH ne može da opstane kao zemlja zasnovana na građanskom principu. To nije mogla ni Јugoslavija, nijedna zemlja na ovim prostorima, to danas ne može, ni Belgija ni Švicarska - rekao je on.

Dodik je rekao da RS nije iznenađena presudom Evropskog suda, najavivši da će inicirati održavanje sjednice Narodne skupštine RS u što skorije vrijeme na kojoj bi bilo predloženo dobacivanje ove odluke.

- Predložit ću da NSRS odbaci kao neprihvatljive preporuke ovog suda - istakao je Dodik.

"Zakon o Ustavnom sudu u drugom paketu"

Rekao je kako su ranije usvojeni zakoni u Parlamentu BiH dogovoreni sa koalicionim partnerima, ali da je opopitanje Zakona o Ustavnom sudu BiH druga stvar.

- Zakon o Ustavnom sudu BiH je u drugom paketu. Sud treba da ima dva nivoa odlučivanja. Tražimo da se formira Apelaciono vijeće i da sjedište bude u Banjoj Luci i to smo spremni da prihvatimo. Vjerujemo da će Zakon o Sudu BiH i Ustavnom sudu ići paralelno do usvajanja - rekao je Dodik i dodao:

- Ovaj današnji fantomski sud ima namjeru da sruši BiH i to ćemo pitanje riješiti. Gospodin Konaković nastavlja prakasu da proziva RS apostofrirajući ono što priča Bećirović. Ja se ne svađam i pokušavam da obzbjedim odbranu stavova. To se njima ne sviđa i to zanči da smo upravu. Na Bledskom forumu je to uradio Konaković pozivajući se na dramatično stanje, ali je nemoguće da bez pristupa RS ne može doći do rješenja. Želim podržati Stevandića u nastojanju da pokaže zašto PDP i SDS nisu u pravu. Vladajuća koalicija u RS smatra da se sve treba rješavati u NSRS. Imamo agendu da se realizuaju zaključci NSRS i na tome radimo. Do polovine septembra će biti predložen Zakon o Ustavnom sudu BiH koji će biti prihvaćen i predložit ćemo sudije iz RS bez stranaca.

Najavljeni skup podrške

Spomenuo je i najavljeni skup podrške njemu ispred Tužilaštva BiH, rekavši da se nada da će ako se pojave učesnici koji mu daju podršku da će policija pružiti sigurnost.

- Što se tiče mene rekao sam sve. Šta će biti na sudu, ne znam. Sve je to od zla oca i gore matere. Godinama upozoravamo da to nije odraz pravne države. To je jedna obična splačina - rekao je Dodik.