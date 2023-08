Nikšić nakon sjednice Doma naroda BiH: Ispunjavamo ono što smo obećali

Premijer Federacije BiH i lider SDP-a Nermin Nikšić kazao je da vlast ispunjava što su obećali, nakon što je održana sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na kojoj je usvojeno pet evropskih zakona.

- Danas je okončan proces usvajanja novih pet zakona od kojih će i država i građani imati koristi. Ovo su zakoni kojima dalje trasiramo put BiH ka EU. I nemamo namjeru na ovome stati.



Obećali smo da ćemo usvajati reformske zakone, to i radimo. Obećali smo da ćemo ispunjavati prioritete za pristup Evropskoj uniji, i to radimo. Govorili smo da se nećemo baviti populizmom, već samo konkretnim zadacima, i to radimo. I nastavit ćemo i dalje raditi u interesu građana, a drugima ćemo prepustiti da narodu prodaju maglu, kao što to rade zadnjih 30 godina.