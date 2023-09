SDA-ov kandidat za načelnika Starog Grada će morati napustiti državnu službu

Kako se može uočiti na stranici Predsjedništva BiH, on je trenutno zamjenik sekretara u Sekretarijatu Predsjedništva BiH. Njega je na tu funkciju u junu 2018. godine postavio tadašnji član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, čiji je on ranije bio savjetnik.

Dženan Selimbegović je kandidat SDA za načelnika Općine Stari Grad. On će izaći na megdan kandidatu trojke Irfanu Čengiću, kojeg podržavaju i DF, SBB i Savez za Stari Grad.

On je primljen na to mjesto u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH kao sekretar sa posebnim zadatkom. Samim tim on ima status državnog službenika, a državni službenici ne mogu biti kandidati na izborima.