Mandra: HDZ doživljavam kao državotvornu stranku

Zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nermin Mandra govorio je Federalnoj televiziji o aktuelnoj političkoj situaciji.

Rad vladajuće koalicije

- Iz ugla opozicije, sve što kažem bude kritički usmjereno prema vladajućoj koaliciji, može se posmatrati tako jer sam opozicija. Međutim, ako pokušamo objektivizirati rad vladajuće koalicije na državnom nivou, u ovoj nepunoj godini, to je prilično nedjelotvorno. Naravno, moram kazati da je Vijeće ministara brzo formirano, zahvaljujući pritisku stranaca, zahvaljujući jednoj jakoj mržnji, kako trojke prema SDA, tako i HDZ-a i SNSD-a koji nisu u proteklom mandatu uspjeli ostvariti neke svoje ciljeve pa se tako brzo ušlo u formiranje Vijeća ministara pa je i budžet brzo usvojen.

To je za pohvaliti, ali se mora ući u strukturu budžeta i reći šta je dobro, a šta nije dobro. Mi smo ga kritikovali, posebno onaj dio koji se odnosio na povećanje plaća u jednom teškom periodu. Mi smo predlagali zakon koji će izbalansirati plaće, i niže plaće podići na viši novo, a visoke plaće funkcionera zadržati na istom nivou. Javnost o tome ništa ne govori, iako su plaće funkcionera značajno uvećane u prethodnom periodu. Ono što je dobro jeste usvajanje seta evropskih zakona, naravno da to vladajuća pozicija predstavi na jedan spektakularan način, ali kada uđete u suštinu tih zakona od toga čime se oni bave, vi vidite koliko je to, zapravo, marginalna stvar u bh. društvu, da uopće ne izaziva pažnju.

Ja kažem da je to vrijedno pažnje, jer je to neki iskorak i to trasira put ka Evropskoj uniji, to je nešto što treba respektovati. Ali kada se na to vežu neke mašnice i kada se to ukrasi pa mi dobijemo sliku da su to neki reformski zakoni. Pola zastupnika nema pojma o tome. Šta Zakon o strancima znači običnom čovjeku? Ja, ne želeći da budem maliciozan, da budem zlonamjeran naspram tih nekih rezultata koji su napravljeni, ipak, želim kazati da bh. društvo traži mnogo više, traži suštinske reforme, taži pomoć mladim ljudima, traži zakone koji će omogućiti razvoj ove zemlje, ali doći će i to brzo na dnevni red. Ovi zakoni stoje u ladicama već nekoliko godina, i znamo da je u prošlom mandatu SNSD blokirao rad Parlamenta jer nisu dolazili na sjednice pa se to nije ni moglo usvojiti. Ja priželjkujem da to bude dobro radi BiH, njenog puta i građana, ali nisam optimista' - rekao je Mandra.

Mandra je prokomentarisao i kritike SDA upućene popustljivoj politici trojke prema SNSD-u i HDZ-u.

- Od najnižih nivoa, preko Federacije pa do državnog nivoa. Mi smo, prije svega da kažem, nesretni zbog načina na koji se desila vlast u Federaciji. Dakle, da se desi suspenzija Ustava na jednu noć, na jedan dan, to je nešto strašno. I pri tome da se prava jednog naroda na tako jedan način derogiraju, to je nezapamćeno. Ja bih isto ovako govorio da je to urađeno Hrvatima u BiH na ovaj način. To šta je urađeno Bošnjacima s izborom Federalne vlade, to je u poličkom smislu strašno. Od tog načina ulaska trojke u vlast, sve je pomalo popustljivo. Dvije izrazito nacionalne stranke i s druge strane trojka sa građanskim pogledima na politiku u BiH je jedan nestabilan tronožac. Dolazimo u situaciju da neko ko je građanska opcija, treba da štiti i interese Bošnjaka, ne ide to baš na pravi način - kazao je Mandra, komentarišući da će opstati takva koalicija.

Politika Milorada Dodika

''Njegovu politiku vidim jednako kao i politiku Radovana Karadžića u ratu. Sve su isti ciljevi, samo on to radi političkim metodama u svojim javnim nastupima, ratnu opciju ne spominje i smatra da se to neće desiti. Iz onog iskustva kojeg imam iz prošlosti, itekako mogu da ne vjerujem u takve izjave. Ali svaki postupak, svaka izjava koja se tiče BiH je ponižavajuća za državu, priželjkuje njen raspad, najavljuje njeno nefunkcionisanje, najavljuje blokade države, vrijeđa sunarodnjake, mislim na Bošnjake muslimane i to radi svakodnevno. Mislim da je toliko frustriran zbog nemogućnosti provođenja svojih ciljeva da vrati nadležnosti koje su prešle na državu da onda svakodnevno priređuje neke egzibicije na političkom nivou. Ogranizovani skup ne govori ništa, naziv ''granica postoji'' je dvosmislen, da postoji granica između entiteta i granica u strpljenju, vjerovatno je takva poruka. Vlast na protestima, umjesto da sami doprinesu ovoj državi i daju joj prosperitet, rješenja problema. Oni pokazuju narodu da su na pravoj strani, ali nemoćni da realizuju ono što su obećali narodu. To su sve predstave za javnost, način kako manipulisati biračkim tijelom, način kako svoje neuspjehe predstaviti kao urotu nekoga sa strane i održati homogenim svoje biračko tijelo.''

HDZ i SNSD

- Ja na potpuno drugačiji način gledam na HDZ, u odnosu na SNSD. HDZ je jaka politička opcija u Federaciji, dugo godina je sa mojom političkom partijom bila na vlasti i kreirala lijep politički ambijent, ali se u proteklih nekoliko godina tu nešto desilo pa su se dogodile neke pukotine u odnosima. HDZ ima drugačiju politiku od SNSD-a, nekada se učini da oni dobro fukcionišu, ali to je samo sporadično. HDZ je državotvorna stranka, ja je tako doživljavam. Mnogi ljudi iz rukovodstva te stranke BiH doživljavaju kao svoju domovinu i to su ljudi koji žele prosperitet ovoj državi i u toj državi traže prava Hrvata.

Politika međunarodne zajednice u BiH

- Međunarodna zajednica otkako se počela baviti BiH je pokazala jednu nedosljednost, jednu neprincipijelnost. Načelno oni zastupaju vrijednosti koje se i meni lično dopadaju. Ali kada dođe do realizacije toga, oni negdje na tom putu zalutaju. Da li je do njihovih ljudi koji su karijeriste pa žele da im samo prođe mandat ili nešto drugo, ali su vrlo često nedosljedni. Vjerujem i da će nakon ove posljednje presude za realizaciju presude reći da se mi dogovorimo kako se to treba realizirati - rekao je.

- Ja bih više volio da sam ovakve stvari čuo od gosp. Nikšića kako su ove stvari prioriteti, a ne da ih drugi nalažu. Odakle interes američkog ambasadora i Evropske komsije za koncesije za aerodrome. Hajmo govoriti o koncesijama na ugalj, koje se ne plaćaju godinama, ili je zanimljiviji govoriti o dekarbonizaciji i energetskoj sigurnosti BiH. Dobro je da skreću pažnju našim vlastima, ali mislim da idu predaleko - rekao je Mandra.

Izborna reforma

- Nakon ove presude sigurno teže, nego prije presude, ona unosi jedan novi momenat. Naravno, ona nije ni konačna i ima mogućnost žalbe. Vjerujem da će u narednom periodu to biti teže uraditi. Vrlo teško će i vladajuća koalicija dogovoriti to sa bilo kim. Nakon izmjena Izbornog zakona u izbornoj noći, ne znam šta još više treba. Mislim da u trojci niko nema hrabrosti ili, bolje rečeno, snage da napravi taj iskorak prema željama Dragana Čovića u aktuelnoj političkoj situaciji - zaključio je Mandra.