FHMZ: Danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 34 stepena

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 27 stepeni.

Narednih dana sunčano

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

U subotu sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježije noći i ugodnijeg prijepodneva, u drugom dijelu dana su kod osjetljivih osoba moguće manje poteškoće, pretežno zbog nešto izraženijeg osjeta sparine i relativno visokih temperatura. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.