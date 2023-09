U Visokom održana šetnja "Zlatni krug" kao simbol trke za život

Udruženje "Srce za djecu oboljelu od raka", sa suorganizatorima, Gradom Visoko i JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko, a na incijativu Visočanina Afana Habibovića koji je pobijedio tumor na mozgu, danas je u Visokom održalo trku/šetnju "Zlatni krug".

Trka/šetnja je održana povodom Zlatnog septembra - Međunarodnog mjeseca podizanja svijesti o dječjem raku, a za cilj je imala podizanje svijesti o raku kod djece, ali i prikupljanje sredstava za djecu oboljelu od raka kroz prodaju majica za učešće u trci.

Događaj je bio humanitarnog karaktera, podržali su ga brojni sportisti, poznate ličnosti, privredni i javni subjekti, te građani koji su došli sa jednim ciljem, a to je podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama.

- Što je najvažnije, svi zajedno poslali smo snažnu poruku našim mališanima, a to je da nisu sami. Da smo tu uz njih sve do cilja, a to je njihovo ozdravljenje. Da smo spremni stati uz njih u najvećoj trci, onoj za život - saopćeno je iz Udruženja Srce za djecu.