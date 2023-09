Helez: Iz Turske sam dobio imena gulenovaca iz BiH, sami procijenite koji su to

Zukan Helez, ministar odbrane BiH nedavno je imao sastanak sa zamjenikom ministra odbrane Republike Turske. Tim povodom je u emisiji „Istraga sedmice“ Hayat TV, najavio je dolazak brojnih helikoptera i tenkova u BiH.

Dolaze tenkovi

- Dolaze ekipe iz Turske, mehaničari za tenkove transportere, nešto manje od 140 tenkova i oklopnih voliza. Nisu loši. Helikopteri će doći. Želim da poručim javnosti da pored opstrukcija sa više strana, bio sam uporan, izborio sam se i imat ćemo nove helikoptere - rekao je Helez.

Naglasio je da ako želimo u NATO savez ne možemo koristiti ruske helikoptere, a NATO je cilj BiH. Također se osvrnuo i na sastanak u Konjicu.

- Nisam u timovima oko raspodjele. Dogovor je da idemo na pregovore i šefovi stranaka, Čović i Dodik. Nisu me zvali i nemam neku želju. Znam šta mi je cilj. Moj cilj je BiH. Na svaki poziv odem. Upozoravao sam i rekao da napravimo koaliciju bez SNSD-a. Rekao sam da možemo bez njih. Kažem da dođemo do EU. Odgovorno tvrdim da bi to bilo blizu. Ubjeđivali su me da je Dodik promijenio ćud i da je obećao. Rekao sam da će biti isti i gori. Nažalost nisu me poslušali. Mislim da smo mogli daleko bolje proći - osvrnuo se Helez.

Dodik izvodi građane RS na međuentitesku liniju. Međutim, Helez je čvrstih stavova te kaže da je blokiranje granica jednako sukobu.

- EUFOR ima svoje procjene. Oni su procijenili da je to neozbiljno. Dodik je govorio da će izvesti policiju. Objasnio sam mu šta bi se desilo, da ne bi bilo ni te policije ni entiteta. Ne damo svoje. Da je bilo ozbiljnije ne bi tako prošlo. Nisu bili sigurni kako ćemo reagovati. To je sukob da blokirate. On je izveo par svojih poslušnika - govori Helez.

Visoki zvaničnici BiH

Također je govorio i o tome kako je protekao sastanak sa zamjenikom ministra odbrane Republike Turske.

- Kad sam bio u Turskoj, dali su mi imena visokih zvaničnika BiH za koje smatraju da su gulenovci. Kad sam pitao ministra zašto ulažu više u Srbiju nego u BiH, rekao je da držimo ljude koju su opasni po nas. Dali su mi neko ime - govori Helez.

Na pitanje da li je u pitanju Alija Kožljak, šef kabineta Denisa Bećirovića, Helez je rekao da su to vojna lica sadašnja ili bivša.

- Sami procijenite - poručio je.