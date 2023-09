Ko stoji iza izgradnje megagrađevine nedaleko od Sarajeva: Ima li "Trebević Hills" dozvolu za gradnju!?

Bojo Gašanović, načelnik Istočnog Starog Grada, rekao je jučer za „Avaz“ da ga ne zanima ko stoji iza izgradnje “Trebević Hillsa” na Trebeviću, za koji struka tvrdi da će uništiti “pluća” Sarajeva, a upitni su investitori i ulagači u ovaj građevinski poduhvat.

Gašanović tvrdi da firma koja će graditi ima građevinsku dozvolu, a, da nema, „ne bi ništa ni radila“.

Ko je vlasnik

- Ovo zemljište je kupljeno još prije deset godina. Pa ko bi mogao da gradi, a da nema građevinsku dozvolu? Osim toga, ti ljudi postoje deset godina. No, ne možemo mi znati ko s kim šta radi i ko iza koga stoji. To je, uostalom, privatna zemlja, nije opštinska. Ima sve u sudu. Ali ja ne znam ko je ko i od koga kupio. Ja znam da se sam pet godina sudio sa ženom, Bošnjakinjom, oko tog zemljišta i to je sve završeno. Druge stvari ja ne znam niti ja to utvrđujem - kazao je Gašanović.

S druge strane, kako smo prije nekoliko dana i objavili, “Trebević Hills” je stambeno-poslovni objekt kompanije „Park ruža“ d.o.o., s upisanim kapitalom od 33,1 milion KM.

Radi se, međutim, o firmi registriranoj u Tuzli, na čijem je čelu mlađahni Kenan Gutić, koji je do marta bio član Glavnog odbora Bosanske stranke i kandidat na izborima.