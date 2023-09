Aleksandar Trifunović o pritisku na medije za "Avaz": Nezainteresiranost javnosti ohrabrila je Dodika

Milorad Dodik nastavio je svoju praksu crtanja meta na čelo nepodobnim medijima i novinarima. Napao je ponovo ekipu BN televizije, koja, zajedno s još nekoliko medija iz RS, poput Buke i N1, konstantno trpi uvrede, klevete, nepoštovanje, kao i onemogućavanje obavljanja svog posla. Još kad se tome doda ponovna kriminalizacija klevete, koja je već neko vrijeme na snazi, postavlja se pitanje gdje je i kuda ide novinarstvo.



Bit će gore

Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik projekta Buka, za „Avaz“ je rekao da se efekt zakona kojim se ponovo kriminalizira kleveta, nažalost, osjeti od onog trenutka kada je najavljen.

- Donošenje je samo potvrdilo tu tezu, a u vidu, prije svega, velike obazrivosti i novinara, većine, a i onih koje mi pozivamo za izjave. Drastično se smanjio broj onih koji žele da govore o društvenim problemima. Oni novinari koji su pisali ranije o problemima, nastavili su, a oni koji su možda bili negdje između, odlučili su da ne pišu. Došlo je do jednog potpunog otežavanja rada, čak i obesmišljavanja - rekao je Trifunović.

Naglasio je da je, što se tiče ponašanja Milorada Dodika prema novinarima, ono isto i ići će samo nagore.

- Zato što on zna da, i kada napadne neke novinare i kada ih prozove, ostat će dovoljan broj onih koji će ga slušati šta god da on govori. Štaviše, koji će mu nabacivati pitanja na volej u kojima se on dobro snalazi, a koja najčešće nemaju nikakve veze sa životom. Čim ga pitate bilo koje pitanje na koje nema odgovor ili ne želi da ga da, dobit ćete bijes, ljutnju, zabrane i slično. On se neće promijeniti. Pitanje je samo hoće li se novinarska zajednica promijeniti jer ne postoje tu pravila. Novinari moraju biti solidarni, trebali bi barem biti. Ali to, nažalost, nije slučaj i bojim se da to nećemo doživjeti. Novinarstvo je jedna od najnesolidarnijih profesija u BiH. I to je ustvari naš najveći problem - istakao je Trifunović.

Spor proces

Sudovi su, dodaje, dužni da rade po postupcima koji se pokrenu i za medije u FBiH, a pred sudovima u RS.

- To može dovesti do situacija da vi jednostavno odgovarate za tekst koji ste napisali o RS i da vas policija zove. Mislim da je javnost pogrešno shvatila da je ovo problem samo novinara. Ta nezainteresovanost koju je javnost pokazala ohrabrila je Dodika da on istraje u ovom zakonu. On je zainteresovan za birače, a da su oni pokazali da su zainteresovaniji da zadrže slobodu medija na bilo kojem nivou, on bi izašao, nevoljno, ali ususret. Ovako je Dodik shvatio da neće izgubiti ništa od popularnosti ako i dalje krene nametati. Imamo ogroman problem, bit će spor proces, ali će biti neminovno gušenje, odnosno slabljenje slobode govora na ovom prostoru - naglasio je Trifunović.

Ostat će propaganda

Trifunović je istakao da je novinarski posao sam po sebi težak.

- Ako se on bude dodatno otežao i ako budete imali dodatne prepreke za slobodan novinarski rad, novinari će odustajati od profesije. Pitanje je ko će izdržati to teže. Mediji će se gasiti sami od sebe. I publika će, na kraju krajeva, prestati da čita nezanimljive novine. Izgubit ćemo medijski sadržaj, ostat će samo propaganda - rekao je Trifunović.