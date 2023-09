SDA, DF i NES stali u zajednički front sa SNSD-om: Orkestrirani napadi na Šmita

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) uspio je u nečemu u čemu brojni njegovi prethodnici nisu. Za kratak period ostvario je veliki utjecaj i reagira na brojne skandalozne odluke zvaničnika iz cijele Bosne i Hercegovine, čime je ujedinio stranke okupljene oko SNSD-a, DF, SDA i NES, koji se „otimaju“ ko će gnusnije izjave dati na njegov račun.



Jedni mu zamjeraju to što je spriječio secesionizam entiteta, a drugi jer je deblokirao procese u Federaciji BiH i jer nije ostavio nepravomoćno presuđenog premijera Fadila Novalića na toj funkciji.

Jedva dočekali

Visoki predstavnik je više puta stavljao van snage odluke Narodne skupštine RS kojima su kršene ustavne odredbe, a nakon toga i nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH kojima je uveo posebnu stavku za neprovođenje odluka visokog predstavnika, a na osnovu koje je potvrđena optužnica protiv Milorada Dodika. Sve je to kulminiralo zabranom ulaska za visokog predstavnika u institucije RS.

Naravno, takva zabrana nema nikakvu snagu, ali cilj je bio isprovocirati neki incident kako bi se digle tenzije. Visoki predstavnik je, međutim, procijenio da to ne bi bilo dobro po ovu državu i nije se pojavio na sastanku.

Jedva su to dočekali zvaničnici u RS, ali i opozicija u FBiH. Stranke oko SNSD-a su to proglasile pobjedom i dokazom da je “turista Šmit shvatio da je nepoželjan u RS i da treba otići jer ga Vijeće sigurnosti UN-a nije izabralo”.

Jednako tako, odlazak visokog predstavnika Kristijana Šmita priziva i predsjednik NES-a Nermin Ogrešević, koji tvrdi da on treba otići ukoliko ne smijeni Milorada Dodika.

Ogrešević nastavlja s tim diskursom do te mjere da visokog predstavnika naziva „visokim predstavnikom za Bošnjake“. Tako Ogrešević svjesno zanemaruje činjenicu da je visoki predstavnik više puta reagirao na odluke koje su donesene na području RS nego FBiH.

Bolesni napadi Ogreševića nemaju granice, pa tvrdi da se Šmit ili prepao Dodika, ili se radi o fingiranom sukobu s predsjednikom RS čiji je krajnji cilj umrtvljivanje refleksa kod Bošnjaka, razvlačenje pameti i njihovo postepeno pripremanje za konačnu realizaciju velikosrpske ideje razgradnje BiH“.

Isti princip djelovanja kao Ogrešević pokazao je i pulen Željka Komšića iz Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, poznat po komplimentima Fadilu Novaliću, Mahir Mešalić. On tvrdi da je Dodik smijenio Šmita.

Dodik i Čović

- Šmit je postao visoki predstavnik za četiri kantona u kojima većinom žive Bošnjaci. Uređuje vlast u kantonima u kojima on želi. Radi po željama Čovića. Dodik i Čović biraju vlast u FBiH, pa i na nivou države - kazao je Mešalić.

Na pitanje kako to visoki predstavnik radi po željama Dodika, dok ga Dodik kontinuirano kritizira i ne priznaje, DF-ov Mešalić nije ponudio odgovor, a neće ga nikada ni ponuditi jer je riječ o kreacijama iz „kuhinje“ SDA, na koju DF već godinama pristaje.



Nešto odmjerenije, ali jednako netačno, reagirali su i iz SDA. Oni tvrde da bi „povlačenje pred napadima Dodika moglo dovesti do toga da visoki predstavnik provodi odluke samo u jednom entitetu“. Poručuju mu da, ako nije u stanju provoditi svoje odluke, napusti funkciju.

Napuštanje funkcije

Sve tri ove stranke iz FBiH zanemarile su to da je riječ samo o jednom sastanku, a ne bilo kakvom provođenju Dejtonskog sporazuma. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je na nasrtanja na Dejtonski sporazum i sprečavanja funkcionalnosti države reagirao na način na koji je mislio da je najbolje. Kako će to u praksi izgledati, vrijeme će pokazati. No, ovakva djelovanja pokazuju da uopće nije riječ o tome da se neko brine za državu nego o tome da je udario na nečije lične interese, a takvi su, da bi ih zaštitili, spremni ići i s Miloradom Dodikom.