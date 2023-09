Miličević: Otcjepljenje RS izlizana priča, optužnica diže rejting Dodiku

Gost ovosedmičnog izdanja "Dnevnika D" na Federalnoj televiziji bio je Milan Miličević, predsjednik SDS-a, u kojem je, između ostalog, govorio o optužnici protiv Milorada Dodika, visokom predstavniku, državnoj imovini, Zakonu o Ustavnom sudu BiH, stanju u SDS-u...

Dodik i optužnica

Između korupcije u pravosuđu i politike postoji preplitanje, kazao je Miličević, naglasivši kako je većina sudova u Bosni i Hercegovini pod direktnim utjecajem politike.

- To i sam osjećam na svojoj koži kroz politički motivisane optužnice i spreman sam da se borim protiv tih stvari. Moj cilj je da imamo nezavisno pravosuđe. Što se tiče optužnice protiv Milorada Dodika, ona jeste politički motivisana i ne želim da se stavljam na bilo čiju stranu u ovom slučaju, ali ću reći jednu stvar – ako je iko imao sankcije visokog predstavnika iz nekih vremena, ako je iko imao politički motivisane optužnice prema pojedinim funkcionerima, onda je to upravo bio SDS. Sve smo to uspjeli da prevaziđemo i da opstanemo, u ovom momentu kao najjača opoziciona partija u RS - kazao je.

Dodao je kako od procesa protiv Dodika ne očekuje ništa značajno, osim što će optužnica Dodiku podići rejting.

- Dodik je naš direktni politički protivnik, i za njega bismo najradije da ga nema na političkoj sceni jer vodi neodgovornu i nacionalnu i ekonomsku politiku u RS, pa i u BiH - ističe Miličević.

O visokom predstavniku

Kada je riječ o visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), naglasio je da postoji razlika između legalnog i legitimnog i onoga koji to nije.

- U ovom sada slučaju visoki predstavnik nije legitiman i on donosi odluke koje nisu legitimne. Od početka je cilj bio postići da se steknu uslovi da se ugasi OHR, visoki predstavnik i Ustavni sud sa stranim sudijama. Ako mi to dosad nismo uspjeli postići nakon toliko godina od završetka rata, ako neko misli da će to neko nametnuti, grdno se vara, na tome gubimo puno energije na potpuno pogrešne stvari. Trošimo se na cirkuse, političke predstave, prepucavanja. Upadamo u spiralu stalnih sukoba i krize vlasti koja samo pogoduje onima koji su je izazvali, a to su neodgovorne nacionalne političke partije - rekao je on.



Zakon o Ustavnom sudu BiH

Na pitanje kako bi riješio pitanje Zakona o Ustavnom sudu, s obzirom na to da su na stolu uslovljavanja, odgovorio je:

- Razumni ljudi kada pregovaraju prvo krenu od mogućih rješenja, od lakših tema, a ove koje su kamen spoticanja ostavljaju za kraj. Mi smo s time jako zakasnili. Već više decenija se nekakve krupne teme i teme na kojima ne možemo imati saglasnost, stavljaju u prvi plan, i to, očigledno namjerno, da bismo već na samom početku zastali i napravili blokadu institucija i to uvijek nakon opštih izbora, kada se formiraju organi i podijele fotelje. Lakše zakone iz paketa 14 prioriteta Evropske komisije trebalo je rješavati na samom početku. Ovdje se krenulo obrnuto.

Državna imovina

Smatra i da je državna imovina riješeno pitanje, i po Dejtonskom mirovnom sporazumu, kako kaže, i po nekim kasnijim ustavnim rješenjima. Tvrdi da je to vještački napravljeno pitanje.

- Ljudi miješaju osnovne pojmove – državna imovina i imovina u opštoj upotrebi, to nisu dva sinonima. Državna imovina može da bude ona koja služi za funkcionisanje institucija vlasti, to ne može da bude poljoprivredno zemljište, prirodna bogatstva na koje se daju koncesije, vode itd. To je pitanje koje je riješeno, ali o njemu se može pričati, a ne nametati priču. Ako visoki predstavnik to nametne, ne vjerujem da će se ići ka otcijepljenju zato što je priča o referendumu o otcjepljenju uveliko izlizana priča u koju više niko ozbiljno ne vjeruje. Ta tema je potrošena. Pomenut ću i jednu čudnu izjavu koju sam pročitao, Konaković je rekao nakon dolaska iz Brisela, da on ima saznanja da u EU postoje zvaničnici koji smatraju da bi zbog opstrukcija iz RS, moglo da se desi da samo FBiH uđe u EU. To je vrlo opasna izjava, koja govori o jednoj vrsti otcjepljenja FBiH od BiH. Radi se o neodgovornim političarima sa obje strane - kaže Miličević.

Ocijenio je opasnom situaciju u kojoj je "Njemačka uskratila vrlo značajne projekte stanovnicima RS, a ne i Dodiku".

- Ako je neko uopšte imao ideju da će time nešto naškoditi Dodiku i svemu onome što on loše predstavlja u RS i u BiH – grdno se prevario. Učinio mu je samo ogromnu uslugu, ali je zato kaznio ljude koji žive u RS - poručio je on.

O statusu SDS-a i opoziciji

Kada je riječ o SDS-u kaže da će 7. ili 8. oktobra imati sjednicu Glavnog odbora i izabrati njegovog predsjednika. Time će proces unutarstranačkih izbora, kaže, biti i do kraja završen.

Dodaje kako je SDS je najjača i najveća opoziciona partija u RS, s time da u 15 važnih lokalnih zajednica imaju i lokalnu vlast.

- Pred nama su ozbiljni izazovi i teški zadaci. Radimo da budemo faktor okupljanja svih opozicionih partija u RS, što nije lako, nakon proteklih opštih izbora gdje smo poraženi. SDS, PDP, Narodni front i Lista za pravdu i red će biti na okupu na jednom zadatku, ali će biti potrebno mnogo više da bismo pobijedili. Iza kulisa, mimo medija, svakodnevno smo u dogovoru i komunikacijama da zajednički nastupimo na lokalnim izborima. Napravit će se jasan plan ko će koga na kojim mjestima podržati. Oko tih stvari ćemo se lako dogovoriti - zaključio je Miličević.

