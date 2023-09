Vlasnik Američkog univerziteta u BiH: Prciću blokirani svi računi!

Pokazao je to najnoviji popis blokiranih računa koje je objavila Centralna banka BiH 7. septembra ove godine.

Prcić je pod lupom i zbog afere „Diploma“, zbog koje je bio uhapšen prema nalogu Tužilaštva BiH. Sumnjiči se da je Osmanu Mehmedagiću, tadašnjem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSABiH), omogućio nezakonito stjecanje diplome.

Pušten je uz mjere zabrane, koje su i dalje na snazi.

Ime Prcića veže se i za gradnju megagrađevine na Trebeviću. Sumnja se da on stoji iza firme „Park ruža“, koja je idejni tvorac ovog projekta.

’Allahova nafaka’

On na društvenim mrežama mjesecima unazad najavljuje ulaganja u projekt. Do sada to nije demantirao.

“Uz Allahovu nafaku, u naredna 24 mjeseca ću zaraditi 300 miliona KM”, napisao je Prcić.

Isto je uradio i na društvenoj mreži Instagram. Firma “Park ruža”, osnovana 2020. godine, ima kapital od 33 miliona maraka i jednog uposlenika.

Nema je na mapi

Firma „Park ruža“, što je vidljivo u Registru poslovnih subjekata, registrirana je u Tuzli, ali je u vlasništvu kompanije “MID Investments LLC” iz Dovera u SAD!?

Ali ime ove firme iz Dovera nemoguće je pronaći na internetu. Niti imaju svoju zvaničnu stranicu.