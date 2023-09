Lulić: HDZ BiH diktira pregovore i okuplja novu većinu u HNK

Nakon što je obznanjeno da je otkazan sastanak u vezi s formiranjem izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u formatu HDZ BiH, SDA i SDP, Ismet Lulić, predsjednik KO SDP-a HNK danas je novinarima ponovio da takav format sastanka za njih nije bio prihvatljiv. Lulić je potvrdio da je u prijepodnevnim satima održan sastanak između njih i HDZ-a BiH.



Ocijenio je da je taj sastanak bio konsktruktivan iz razloga što su, faktički, prvi put, službeno, razgovarali s novim predsjednikom KO HDZ-a BiH.

Otvoreno razgovarali

- Otvoreno smo razgovarali o problemu neformiranja nove vlade u našem Kantonu. Nadam se da ćemo u idućih nekoliko dana imati jasnu situaciju o tome koje će to političke partije, tj. koja okosnica će ući u zvanične pregovore oko nove vlade - rekao je Lulić.

Kazao je i kako su na tom sastanku ponovili svoj stav da SDP nema luksuz ne razgovarati sa svim političkim akterima.

- Da li će doći do dogovora s bilo kim, odlučit će organi stranke, odnosno, naš kantonalni odbor će donijeti konačnu odluku. Razgovarali smo o programskim ciljevima koje smo prošli put usaglašavali s prethodnim rukovodstvom KO HDZ-a BiH i vidimo da nije došlo do nekih promjena. Ko će biti još partner, ne znam, HDZ BiH, kao pobjednik u ovom kantonu, diktira pregovore i okuplja novu većinu za sastav nove vlade. Bio bih najsretniji da je to SDP, međutim, mi sa tri ruke, zaista, nemamo taj kapacitet u Skupštini, ali imamo principe od kojih nećemo odustati - naglasio je Lulić.

Dobitna kombinacija

Upitan je li HDZ BiH-SDA-SDP moguća dobitna kombinacija za sastav nove vlade, Lulić je rekao da ne postoji nikakav dogovor vezan za takvu situaciju.

- Ponavljam da mi razgovaramo sa svima, međutim, nema dogovor i nejasno je kojoj bi svrsi poslužio sastanak u formatu te tri stranke koji je bio najavljen za danas i šta bismo to mi mogli reći na tom sastanku. Znam kakvi su stavovi SDP-a i iz tog razloga smo otkazali naše prisustvo - kazao je Lulić.