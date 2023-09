Vasković: Sprema se još jedna optužnica protiv Dodika, on je još prije nekoliko godina spremio bijeg ukoliko krene po zlu

Novinar Slobodan Vasković bio je gost emisije Face to Face sa Senadom Hadžifejzovićem. Između ostalog osvrnuo se i na predsjednika RS Milorada Dodika, ali i na Sky aplikacioju. - Dodik primitivan, pohlepan i nemoćan. Uvrede koje sipa su odraz njegove nemoći; on nema kud. On ne može da riješi ništa; sva je njegova snaga u njegovom jeziku, Bruka narod koji predstavlja. Dodik je još prije nekoliko godina spremio svoj bijeg ukoliko krene po zlu po njega. To će se desiti prije ili poslije. Oktobar iduće godine možda neće dočekati na prostoru BiH, a jedna od opcija je da ga se pusti da pobjegne. Protiv Dodika se sprema još jedna optužnica. U stenogramu nema dijelova koje je Saracin rekao. Nema bitnih dijelova, upozorenja... Dodik je sada mrva! Vulgarno, primitivno i nasilnički se odnosi prema predstavnicima stranih vlada u BiH. Da je Šmit došao u Banju Luku, to bi bio Dodikov politički kraj. Šmit bi bio napadnut tamo, sigurno. Mislim da mu je rečeno da ne ide tamo jer bi bio mnogo ugrožen. Da se to desilo, ko zna u kom pravcu bi BiH nakon toga otklizala. Kardinalno je loše nasiljem prijetiti visokim diplomatama bilo koje države.

Kad Dodik nema novac, on je u teškoj panici. To su shvatili u EU i međunarodnoj zajednici. RS se po Dejtonu ne može odvojiti. Dodik blefira i ide do kraja ne bi li pokušao sebe nametnuti kao osobu bez koje se ništa ne može riješiti u BiH ni u RS-u. Sa sagovornicima sa Zapada je šanse prokockao. Dodik Šmita priznaje samom činjenicom što se toliko bori protiv njega i zabranjuje mu da dođe u RS. Dodik bi stvorio sebi velike probleme, a i problem sa Srbijom da je davao izjave na obilježavanju Dana srpskog jedinstva u Beogradu. Imamo disbalans Vučićeve politike i Dodikove lične politike. Nije tačno da Srbija i Hrvatska žele rasparčati BiH. Dodiku treba imovina po svaku cijenu, da bi pokušao da otplati kredite, pod uvjetom da on politički preživi period koji je pred nama, mada mislim da neće. Otcjepljenjem Dodik gubi sve, a ne dobija ništa, to je pusta priča. Taktike na Zapadu u vezi s takvim scenarijima su jako dobro razrađene! Sudski proces protiv Dodika neće trajati godinama; taj je slučaj potpuno jasan. Zabrana političkog djelovanja postoji u zakonu, tako da se ona podrazumijeva. Dodik će biti presuđen po tom osnovu i dobit će zabranu. To je najbolji način da se on savlada, a ne da bude smijenjen od strane visokog predstavnika, jer bismo tada imali situaciju da je BiH protektorat, a ne država u punom smislu te riječi. SDA je jaka, ugrađena u sistem veoma duboko i snažno. Trojka nije imala šanse da za ovo vrijeme otkako je na vlasti smijeni njihove funkcionere. SDA će birati između Izetbegovića i opstanka stranke! Ako izaberu Izetbegovića, SDA neće opstati. Neće odmah ni propasti, ali vremenom će sve više da se osipa. Ako izaberu stranku, SDA će biti najjača i imat će najjači koalicioni kapacitet. Oni biraju između smrti stranke i Izetbegovića! Alija Izetbegović nije stranku ostavio sinu, nego Sulejmanu Tihiću! Svi u SDA bi se trebali zapitati šta je problem SDA da je došla u toliki konflikt sa SAD-om i šta je to toliko veliko da je taj jaz nepremostiv. Neka o tome duboko promisle prije nego što izaberu predsjednika na Kongresu. Trojka nije prihvatala Dodikove igrice; zbog toga je on naišao na zid. SDA se ponaša kao Dodik, imaju istu agendu. Svako ko nije s njima je izdajnik! SDA pokušava da se nametne kao patriotski blok!