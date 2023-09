Šta će biti sa NATO putem BiH: Kako se sa priče o integraciji došlo do saradnje sa Sjevernoatlantskim savezom

U agendi vanjskopolitičkog plana naše zemlje već gotovo dvije decenije zacrtan NATO. Cilj članstvo, put je dug i neusaglašen, a koči ga RS. Odavno nema ni promjena ni napretka, ali u posljednje vrijeme NATO-a nema ni među prioritetima o kojima vladajuća koalicija govori. Rade li u tišini ili je put BiH u NATO definitivno zaboravljen?

Od ucjena do blokada preko crvenih linija. U zamahu evropskih integracija, atlantske su ostale na marginama. NATO cilj, ali iz sjene. Od sporazuma, u čijem je sadržaju i NATO-ov put BiH, ostali tek neusaglašeni stavovi - članstvo ili samo saradnja?

Dodik izričit

- Nikada nećemo biti dio tog saveza, saradnja može, ali članstvo nikada - poručuje predsjednik RS-a Milorad Dodik (SNSD), piše Federalna televizija.

Sa kraja liste, teško da bi se članstvo u najveći vojni savez ubrzo moglo vratiti među prioritete. Partneri potvrđuju da sa SNSD-om o ovome nema razgovora. Ali tvrde da je put ka članstvu stopirala prethodna vlast.

- Nažalost, plaćamo cijenu - iz ne znam kojeg razloga su kolege iz SDA i DF-a u jednom trenutku pristale da se priča o integracijama u NATO prenese na polje saradnje s NATO-om. BiH danas zbog usvojenih akata na Vijeću ministara BiH i parlamentu je na polju saradnje s NATO-om. Mi više nismo zemlja koja pretenduju na članstvo iako, da biram, to ponavljam svaki put, ja bih prije birao NATO nego EU - ističe ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković (NiP).

Iz SDA jasno odgovaraju - alibi je loš. Suština problema je, tvrde, pokorna politika trojke i glasna šutnja pred Dodikom. Činjenica jeste da je NATO-ov put iz godine u godinu sa sobom povlačio ucjene i uslovljavanja. Ali je Program reformi redovno usvajan, a put jasno zacrtan.

- Mnogo je učinjeno, ali to nikako ne treba biti nikakav alibi za postojeću koaliciju da oni ne nastave. Ako već optužuju SDA, treba kazati da je SDA blokirala duže od godinu dana formiranje vlasti na državnom nivou sve dok nisu prisilili Milorada Dodika da potpiše slanje tog ANP-a, to je program reformi, u Brisel. To je jasno predstavljalo deblokadu NATO-ovog puta - podsjeća Safet Kešo, državni zastupnik SDA.

Komisija za saradnju sa NATO-om formirana je prije tri mjeseca. Do danas bez sjednica, a ni na upite Federalne televizije predsjedavajući Komisije ne odgovara. Konsenzusa nema u Vijeću ministara BiH, pa nema ni Programa reformi za ovu godinu. Je li NATO-ov put BiH zaboravljen put?

Samo zemlje koje su sigurne

- Generalno gledano, nije se odustalo. Pretpostavka je da možda neće u ovom trenutku da postavljaju to pitanje uzevši u obzir mnogo ozbiljnije probleme kroz koje BiH prolazi - objašnjava komunikolog Mladen Bubonjić.

Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost, napominje kako NATO u svom članstvu želi zemlje koje su sigurne da žele biti u Alijansi: „Ne žele članice koje će iznutra podrivati Alijansu i njenu stabilnost i sve drugo. Tako da je još puno posla pred BiH, ali vjerujem da je to moguće ukoliko se fokusiramo na to šta bi članstvo značilo za BiH, ali i region“.

Značilo bi mnogo, ali je put dug i neizvjestan. Prioritet nad pitanjem članstva u NATO-u mjesecima imaju druge teme. No, činjenica je i da u NATO nećemo moći dok svi u BiH ne budu za to. Zna to i postojeća, kao što je znala i prethodna vlast. Kao što se zna i ko blokira. Čija će, ipak, biti zadnja?