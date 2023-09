Mandić otkrio: Iz Dodikovog kabineta su zvali da se unište video zapisi

- Činjenice su jasne i dokumontovane, Mandić je pokušao da napadne s licem, ili tačnije više njih, Okuku u Trebinju, koji nije izvlačio nikakav pištolj. Verbalni sukob imao je za cilj da dokaže Mandićevu moć u namjeri da vršlja po Republici Srpskoj kako on misli da treba i da dijeli pravdu prema svima koji nisu po njegovim mjerilima, ovaj put to nije prošlo, kao što neće ni u budućnosti – naveo je Dodik u svojoj objavi.

Momčilo Mandić je odbacio Dodikove, kako je i sam rekao, gnusne optužbe u kojima je iznio da je on (Mandić) sve slagao.

Podsjetimo, u centru Trebinja došlo je do verbalnog sukoba između Mandića i Okuke. Mandić tvrdi da je Okuka u njega uperio pištolj i da to mogu, kako kaže, potvrditi dva „specijalca“ koji su razoružali Okuku i odveli ga u policiju.

On tvrdi da je to bio pokušaj ubistva, ali su iz policije u saopćenju potvrdili da je došlo do verbalnog sukoba, ali da je dežurni tužilac okvalifikovao da nema krivičnog djela.