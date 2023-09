Mandić se oglasio: Taman da je Putinov savjetnik, a ne Dodikov, ne smije da vitla pištolj

Mandić je objasnio šta je tačno prethodilo incidentu u Trebinju, nakon susreta sa Okukom koji ga je, kako Mandić tvrdi, pokrao.

- Susreo sam se sa svojim bivšim radnikom Branislavom Okukom koji moju porodicu i sina blati gdje god stigne. Pitao sam ga zašto pljuje po mojoj porodici i zašto nam radi o glavi.

On mi je prepotentno odgovorio da je savjetnik u kabinetu predsjednika RS Milorada Dodika i da će on moju porodicu da uredi kako on misli - naveo je Mandić.