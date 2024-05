Nove šokantne Sky poruke između Gačanina i članova narkokartela: "Imamo čovjeka u CIK-u!"

Behram tako 15. aprila, u 20:55:47, piše Edinu Gačaninu Titu:

- Uzeo sam najvažnijeg čovjeka Hercegovine za Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti BiH, a to je Nermin Kljako, brat od onog momka što je savjetnik Fahrudina Radončića. On je glavni za SBB i njegovu stranku koja će, kada on pređe kod nas, doživjeti nokaut. On je, braco, skupa roba jer ima konekcije po čitavoj BiH i može nam u svakom gradu naći ljude, a u Sarajevu ima jednog od glavnih ljudi iz CIK-a (centralne izborne komisije). Izvukao sam sve informacije od njega, koliko plaća kutije, ljude, veze i sad će sve to biti naše. Dva dana sam s njim proveo i moj brat je njegov prijatelj koji ga je zajedno sa mnom uvjerio. Njega se SDA u Mostaru najviše boji – kaže Behram u poruci.