Konaković: Svi naši sagovornici hvale rezultate državne vlasti, ali izražavaju i zabrinutost zbog poteza iz RS

Istakao je i sastanak s ministrom vanjskih poslova Latvije koja je članica EU. Konaković naglašava da informacije koje je prenio latvijskom kolegi doprinose tome da ta baltička država bude među onim članicama Evropske unije koje će podržati priču o proširenju i poziciji BiH unutar EU.

Sumirajući intenzivan radni dan u Njujorku šef bh. dipomatije izdvojio je i razgovor s visokim predstavnikom za vanjsku i sigurnosnu politiku EU, Žozepom Boreljom (Josepo Borell) koji je, kako kaže Konaković, bio vrlo dinamičan i interesantan, a na kojem su bh. predstavnici prezentirali ono što je do sada učinjeno i naša očekivanja na evropskom putu.

Napredak na evropskom putu

- Imali smo na kraju dana i susrete s našim strateškim partnerima, ministrom turizma Saudijske Arabije i ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata. To su bili vrlo produktivni sastanci na kojima smo konstatirali napredak u našim bilateralnim odnosima koji su neko vrijeme, rekao bih, bili zamrznuti. Drago mi je da smo doprinijeli da se broj turista iz Saudijske Arabije u BiH u odnosu na prethodnu godinu poveća za 130 posto. To je direktna posljedica ukidanja viza. Jednako tako važno je da su nama ukinute vize za UAE, što trebamo još potvrditi na sjednicama Vijeća ministara i Predsjedništva BiH. Mislim da će to biti uskoro, do kraja ovog mjeseca. Sve su to vidljivi efekti naše diplomatske ofanzive i ovdje u Njujorku, ali i ranije na drugim destinacijama - navodi ministar Konaković.

Ocjenjujući razgovore koje je imao proteklih dana, šef bh. diplomatije kaže da su svi njegovi sagovornici vrlo zadovoljni rezultatima nove vlasti u BiH u proteklih sedam mjeseci.