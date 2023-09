U Bosni i Hercegovini je danas opet poskupilo gorivo.

Kada su u pitanju pumpe u Sarajevu, cijena dizela po litri se kreće od 2,75 KM do 3,06 KM. Cijena benzina se kreće od 2,81 do 2,96 KM po litri.

I u manjem bh. entitetu Republika Srpska došlo je do skoka cijena goriva. Sada litra dizela košta do 3,03 KM, dok cijena benzina ide do 2,94 KM.

Vlasti u RS su kazale da novih poskupljenja neće biti u narednih sedam dana.