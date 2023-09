Sve je spremno za 9. po redu vertikalni maraton "Avaz Tower Running"

- Za utrku se možete prijaviti u nekoliko kategorija, a to su profesionalci žene i muškarci (od 18 do 55 godina – trčanje do 36. sprata), rekreativci žene i muškarci (od 18 do 55 godina – trčanje do 4. sprata), tinejdžeri 12-18 godina (trčanje do 4. sprata), kao i dječija utrka namijenjena za one najmlađe do 12. godina koja će biti revijalnog karaktera. Ove godine smo i za rekreativce osigurali nagradni fond. Svi takmičari će dobiti i bogate startne pakete prije same utrke. Do sada se prijavilo skoro 300 učesnika, a svi zainteresirani se još mogu prijaviti putem portala Avaz.ba ili na recepciji „Avazovog“ tornja. Prijava je besplatna, a, kada su u pitanju naši maloljetni takmičari, njih moraju prijaviti roditelji - zaključio je Nikolić.

Adrenalinski izazov

Atletski trener i bivši olimpijac Islam Đugum istakao je da je vertikalna utrka zaista veliki adrenalinski izazov za sve trkače.

- Za vertikalne maratone možemo reći da spadaju u kategoriju ekstremnih sportova. Preporučujem svima da se pridržavaju svih uputa, bit će prisutno medicinsko osoblje koje će pružiti podršku svim takmičarima prije samog početka utrke.