Dodik u Beogradu: "Ja sam zainteresovan za parčanje BiH"

Ova manifestacija koju 11. put obilježavamo u funkciji je dokazivanja nečega što je dokazano. To da smo jedan narod, jedan identitet, jedna vjera i jedna nacija. I da samo splet okolnosti koje su nam nametnute kroz historiju su nas natjerali da budemo nešto teritorijalno posebno a mi smo u suštini jedno. Jedno ono što se okuplja, jedno ono za šta se živi, jedno što ne damo i što nikada nećemo dati. A to da smo jedno jedinstvo srpskog naroda.

- Nisu nam dali da budemo jedna država. Sasvim je bilo prirodno da Srbi organizuju svoju nacionalnu državu na prostoru današnje Srbije i Srpske i nekih još prostora i da to bude dio istorijskog duga civilizacije, odnosno velikih sila koji je trebalo da bude dat Srbima. Međutim, nama to nije dozvoljeno, njima je jedini cilj bio da Srbija bude slaba i srpski narod razjedinjen. Nisu nam dali da budemo jedna država iako je to tako prirodno istakao je Dodik.

Slušam danas, izašao je gospodin Komšić da priča o tome kako je navodno Srbija zainteresovana da rasparča Bosnu i Hercegovinu? Nije Srbija zainteresovana, ja sam zainteresovan! I mi tamo smo zainteresovani, a on griješi - naveo je Dodik.