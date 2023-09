Pranjić: Nije važno priznajem li Šmita, priznajem međunarodnu zajednicu

Nije pitanje da li ja priznajem Kristijana Šmita (Christian Schmidt) ili ne. Činjenica je ruski veto. Priznajem međunarodnu zajednicu, kaže u intervjuu za Mrežu na FTV potpredsjednik RS Davor Pranjić.

Pranjić odgovara i zašto se nije sastao sa Šmitom, a odazvao se Dodikovom pozivu. Priznaje li odluke Šmita i Ustavnog suda BiH? Čije interese štiti, hrvatskog ili srpskog naroda?

Sastanak kod Dodika

Kaže da je odgovor na pitanje zašto se odazvao Dodikovom pozivu na sastanak predstavnika institucija RS i srpskih predstavnika u institucijama BiH - jasan.

- Ako će jedan sastanak sa bilo kim donijeti dosta benefita ili riješiti neku situaciju, o kojoj se po meni dosta medijski raspravlja, a malo komunicira uživo na sastancima, to je prevažno - navodi Pranjić.

Na konstataciju kako tog dana nije mogao da se sastane sa Šmitom, a sutradan se odazvao pozivu Milorada Dodika odgovara:

- S obzirom na to da radim na Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a Banja Luka, operativni program, odnosno hladne, elektivne operacije se planiraju sedam dana unaprijed. Dana toga i toga, bio sam pisan na redovni operativni program i to su moje obaveze. Dana kada sam prisustvovao sastanku, moje obaveze na Kliničkom centru nisu bile planirane operacije i bio sam dostupan za sastanak - tvrdi Pranjić.

Pojasnio je i da su iz Šmitovog kabineta tražili sastanak.

- Dobili smo službeni poziv. Službeno smo i odgovorili. Citirat ću vam odgovor. Poštovani, zbog ranije preuzetih obaveza - liječničkih dužnosti ranije planiranih, dopredsjednik neće biti u mogućnosti da prisustvuje sastanku - kazao je.

Kada je riječ o tome podržava li ono što je zaključeno na sastanku kod Dodika, ističe da se "hrvatski predstavnici u mnogim stavovima razlikuju od drugih političkih opcija i političkih predstavnika drugih naroda".

- Iz dosta razloga se mi ne slažemo u izjavama sa predstavnicima jednog dijela naroda koji je većinski u RS - kategoričan je Pranjić.

U čemu se to konkretno ne slažu kada je Dodik u pitanju, napominje da je hrvatski narod definitivno za evropski put i za to će se, kaže, boriti.

- Naša orijentacija je i NATO. Mi smo protiv izlaska iz institucija. Mi smo za konstruktivan razgovor i dogovor - rekao je on.

"Dodikov ili Čovićev Hrvat?"

Prokomentarisao je i navode da je dobio direktivu od Dragana Čovića da ode na pomenuti sastanak, te da mnogi smatraju da je on Dodikov Hrvat, a ne Čovićev, odnosno da zastupa srpske, a ne hrvatske interese.

- To da sam ja možda Dodikov Hrvat, a ne Čovićev - ne mislim tako. Trudim se da se ni u jednom mom istupu to ne bi moglo zaključiti. Možda je to nečiji lični stav. Trudim se savjesno donositi odluke i boriti se za interese hrvatskog naroda, ne samo u RS, nego u BiH - naglasio je.

Šmit i ruski veto

Istakao je kako nije pitanje priznaje li on Šmita ili ne.

- Činjenica je da je na njegovo priznanje bio veto Rusije. Mi poštujemo međunarodnu zajednicu, ali smo isto tako da ona bude naš konstruktivan partner, a ne da bude faktor nemira i političkih prepucavanja. Mi kao malobrojan hrvatski narod u RS, borimo se za bolje sutra, a premali smo da bismo donosili odluke šta priznajemo ili ne priznajemo.

Napominje kako definitivno priznaje međunarodnu zajednicu.

- Mislim da se u ovom trenutku međunarodna zajednica previše bavi nevažnim stvarima. Postavljamo pitanje - zašto se ne riješi pitanje hrvatskog člana Predsjedništva već četvrti mandat? - kazao je Pranjić.

Što se tiče potencijalnog sastanka sa Šmitom, poručio je da je uvijek otvoren za razgovor.

- Nikad nikome nismo rekli da se nećemo sa nekim sastati. Uvijek smo za svaki sastanak koji će donijeti bolje odnose i bolji život. 25 godina nakon mira i stabilnosti, mi i dalje imamo nametanja. Mi smo dovoljni zreli, politički dogovor mora biti između ljudi koji su demokratski birani, a ne da nam se bilo šta nameće - naveo je on.

Ustavni sud BiH

Osvrnuo se na nepoštovanje odluka Ustavnog suda BiH u RS.

- To je odluka demokratski izabrane većine u RS. Mi kao Hrvati nemamo u Skupštini i Vladi svoje članove. Imamo opoziciju i dopredsjednika RS. To je odluka parlamentarne većine. Mislim da bi svi trebalo da poštuju odluke Ustavnog suda. Sudovi moraju biti neutralni i donositi odluke sukladno ustavu, tada bi i politički odgovor bio dosta drugačiji - tvrdi Pranjić.

U kontekstu potencijalne Dodikove odluke o proglašenju nezavisnosti RS i koliko je ta prijetnja opasna, ocijenio je da Dodik ima pravo i ovlasti da donosi odluke.

- Nadam se da neće doći do odluke tog tipa. Moj je zaključak je da treba sjesti i razgovarati.

O položaju Hrvata u RS

Kaže da općenito nije zadovoljan položajem Hrvata u BiH, ne samo u RS.

- Da Hrvata u RS ima - ima. Da bi moglo bolje - moglo bi.

Optužnica protiv Dodika

Komentarišući optužnicu protiv Dodika, kazao je da su se "napravili i veći propusti pojedinih političkih lidera u BiH koji nisu po istom principu sankcionisani".

- Rekao bih da je ovo samo vrela situacija odnosa međunarodne zajednice, odnosno Šmita i Dodika, i da je to rezultiralo potvrđivanjem optužnice. Postoje mjerodavne institucije koje se bave tom problematikom i oni su jedini kompetentni, bez ikakve pristranosti, da donose odluke šta je to povreda ustava. Bilo i možda gorih situacija za koje niko nije odgovarao - smatra Pranjić.

O HDZ-u

Upitan zašto ugledni članovi napuštaju HDZ, naglašava kako u tome ne vidi problem.

- Kada god neko promijeni stav, mi to smatramo problemom. Možda to i nisu problemi. Možda je to lični stav. Možda je to njima opravdano - zaključio je.