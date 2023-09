Duraković: Prezirem Dodika, vidjet ćemo njegove mišiće kad Šmit dođe u RS

Ćamil Duraković, potpredsjednik RS sinoć je bio gost specijalnog "Vjestnika" na Face TV.

- Mislim da je ovo kraj Milorada Dodika. Puštanjem Milorada Dodika da radi sve ovo, međunarodna zajednica dovela ga je na tačku bez podrške vlastitog naroda. Prosječnom Srbinu u Banjoj Luci smješnije je sve ovo nego prosječnom Bošnjaku u Sarajevu. Ljudi poznaju Ustav BiH. Protesti su bili trostruki fijasko. Prvobitni protesti bili su signal kako se Dodik spašava, krijući se iza naroda. RS je entitet konstutivnih naroda. Dodik je najviše protestvovao u medijima. Mislio sam da će protesti biti ozbiljniji. Riječ je o najpopularnijem političaru iz RS, predsjedniku entiteta i predsjedniku najveće stranke u RS, pao je na sve tri. Međunarodni zvaničnici Dodika smatraju Bosancem i Hercegovcem. Dodikova politika ne ide, ljudi su prezasićeni. Nacionalističke politike gube podršku. Dodik nema jačinu, jer RS nije država - rekao je Duraković na pastavio:

Šuplja priča

- Dodik da vodi državu, prerastao bi u diktatora. Ljudi su prezasićeni šuplje priče. Umorni su. Srbima u RS je smiješnije da će se RS otcijepiti, nego Bošnjaku u Federaciji. Svjesni su da je sve drugo propast. Srbi ne vjeruju Dodiku. Dodik ne vjeruje ni sam sebi. Dodik je u problemu. Frustriran je. Enitet RS nije Miloradova očevina. Općine u RS su u problemima. Dodik je Srbe doveo na marginu socijalne egzistencije. Čitavo društvo vuče sa sobom, da bi se suprostvio Zapadu.

Duraković se osvrnuo i na Dodikovu prijetnju da će uhapsiti Kristijana Šmita (Christian Schmidt), ako dođe na teritoriju RS.

- Da sam na mjestu Šmita, došao bi promptno u Banju Luku. Dodik mnoge stvari rekao pa porekao. Vidjet ćemo Dodikove mišiće kada Šmit dođe u Banju Luku. Dodik ne može uplašiti Šmita. Ako ga uplaši to će biti poraz međunarodne zajednice. Dodiku se bliži kraj. Ne vjerujem da će ga Šmit smijeniti. Dodik je politički igrač. Došao je do zida, traži spas. Dodik sije pretpostavke za napade. Njegove poruke stvaraju tenzije. Koga zmija ujede i guštera se boji. Nije Karadžić davno pozivao.

Rekao je i da je skoro kontaktirao Dodika.

- Zvao sam Dodika. Htio sam da sjednemo, da vidimo šta se dešava sa napadima na povratke. Građani su zabrinuti. Nisu me građani izabrali da se svađam sa Dodikom. Na personalnom nivou prezirem Dodika, u javnosti moram da ga poštujem. Pružam mu ruku, pozivam ga da komuniciramo za bolje svim građanima. Kompromis nije izdaja. Dodik je zvao napadnutog povratnika Osmana iz Bratunca. Osudio je napad na povratnike. Trinaest ubistava bilježimo od početka povratka. Rekao sam Nikšiću, da se mora razgovarati o pitanju povratnika. Ne kajem se što sam pružio Dodiku ruku. Neko ko je preživio genocid, pružam ruku, da se ne bi ponovio genocid. Umoran sam od kritika koje šalju Bošnjaci koji nisu upućeni kako je nama Bošnjacima živjeti na tom prostoru. Nema teže pozicije od moje. Dodiku niti prešutim, niti mu se savijam. Imamo prostora da se vratimo realnim problemima naših građana - govorio Duraković te nastavlja:

Mediji trebaju ignorisati Dodika

- Trenutni problem je sigurnosti! Ako će moje pružanje ruke Dodiku dati pet radnih mjesta u Banjoj Luci ja ću je svaki dan pružati. Svaki put kad negiraju genocid, kad kažu da su majke Srebrenice najveće zlo, boli me. Ako se počnemo ponašati kao Dodik onda smo svi isti. Mediji trebaju izignorisati Dodika. Dajemo mu pažnje više nego što zaslužuje. Zašto Dodik nije izveo policiju na entitesku liniju - zna da je to rat. Zna on svoje granice. Policija u RS nije ista prema Bošnjacima i Srbima. Ne smijemo političkim izjavama tjerati građane iz države. To nije politika. Moj glas je glas dobre većine Bošnjaka u RS. Ja nisam vlast, imam mandat koji kaže da sam predstavnik iz reda Bošnjaka. Rekao sam Dodiku da nisam došao da rušim RS nego da razvijamo i entitet i državu. Dodik mi je obećao da će za kabinet potpredsjednika biti izdvojeno 2 miliona KM. Gdje su te pare? Nije ih dao. Osjećam se kao referent. Ne damo svoju avliju sa Dodikom ili bez njega. Da bi opstala država nada je šaka povratnika. Kad treba pomoć Srebrenici iz Sarajeva kao da nas nema. Novinarka Kadira iz Srebrenice će ostati bez posla zato što je spominjala genocid u izvještavanju. Pritisnuo je Mladen Grujičić. Djevojke koje su veličale genocid nagrađene. Ja sam više puta htio otići.