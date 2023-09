Kalabuhov: Bez Vijeća sigurnosti UN, niko ne može biti visoki predstavnik u BiH

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov poručio je da je stav "Rusije da Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nema mandat i ovlaštenja visokog predstavnika jer nema rezolucije Vijeća sigurnosti koja mu daje taj legitimitet".

"Šmit nema legitimitet"

- Naš je principijelni stav da bez rezolucije Vijeća sigurnosti niko ne može biti legitimni visoki predstavnik i to je takva stvar - rekao je Kalabuhov novinarima u dobojskom naselju Ritešić.

Kalabuhov je naveo da je vidljiv "pokušaj Zapada da gura bezveznu priču jer Šmit nema potrebni legitimitet".

- Mi poštujemo zvanični stav Republike Srpske i predsjednika Milorada Dodika da Šmit nema taj legitimitet. Znači, on ne može djelovati kao visoki predstavnik i nema sve kompetencije koje idu za tu funkciju - istakao je Kalabuhov.

Strpljivost i kompromis

On je podsjetio da prema Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma visoki predstavnik ima samo ulogu moderacije, odnosno dijaloga između strana u BiH, ističući da Ruska Federacija, kao jedna od potpisnica tog mirovnog sporazuma, smatra da je dijalog najbolje što se može desiti stranama u BiH – bez ucjene od strane međunarodnog faktora.

- To je strpljivost, to je kompromis i tako može doći do stanja prihvatljivog svim građanima BiH - izjavio je Kalabuhov.