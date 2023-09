Poznati članovi žirija MESS-a: 11 ostvarenja u konkurenciji za Zlatne lovorove vijence

Profesorica Marina Katnić-Bakaršić iz BiH, producentica Jana Bäskau iz Njemačke, spisateljica Ana Stojanoski iz Makedonije članice su žirija takmičarskog programa 63. Internacionalnog teatarskog festivala MESS.

Jedanaest teatarskih ostvarenja koja dolaze iz jedanaest zemalja bit će u konkurenciji za festivalske nagrade - poznate Zlatne lovorove vijence.

Dr. Marina Katnić-Bakaršić

Dr. Marina Katnić-Bakaršić redovna je profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Na Odsjeku za dramaturgiju ASU predaje Stilistiku i Diskursnu stilistiku. Objavila dvanaest knjiga, od toga jednu elektronsku i dvije u koautorstvu. Autorica je sto osamdeset znanstvenih, stručnih radova, prijevoda, kritičkih tekstova i prikaza, koje je objavila u različitim domaćim i stranim časopisima, zbornicima i glasilima. Dobitnica nekoliko nagrada, od kojih je posebno značajna međunarodna nagrada Grozdanin kikot za dramski odgoj 2008. Članica PEN-a je od 2007., a od decembra 2018. dopisna je članica ANUBiH.

Ana Stojanoska

Ana Stojanoska diplomirala je Opću i komparativnu književnost na Filološkom fakultetu "Blaze Koneski" u Skoplju (2001). Postdiplomski studij iz teatrologije završila je na FDU, gdje je stekla titulu magistra (2003), a zatim i titulu doktora nauka (2007). Radila je kao istraživačica i koordinatorica na Institutu za teatrologiju pri FDU (2001-2011). Aktivno se bavi istraživanjima u oblasti teatra i drame. Specijalizirala se za oblast teatarske muzeologije.



Autorica je brojnih romana i dramskih djela, stotinjak studija i ogleda objavljenih u makedonskim i stranim časopisima, te koautorica nekoliko teatarskih monografija. Piše i teatarske kritike. Članica Udruženja pisaca Makedonije postala je 2019. godine. Članica je i nekoliko udruženja i organizacija koje se bave istraživanjima u oblasti književnosti i teatra.

Njena poezija i proza objavljivane su u mnogim makedonskim i međunarodnim zbornicima. Kontinuirano piše, ne želeći se “uklapati” ni u jedan poseban žanr (naučni ili književni) te piše prozu, poeziju i drame.



Jana Bäskau

Jana Bäskau studirala je engleski i njemački jezik na Univerzitetu u Rostocku, a nakon što je bila angažirana kao glasnogovornica teatra Volkstheater Rostock, i teatrologiju na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. Od 1999. do 2011. godine, radila je u teatru Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz u Berlinu, najprije kao dramaturginja i produkcijska menadžerica, a kasnije kao izvršna producentica za Menadžment turneje i međunarodne odnose. Radila je i kao producentica pri teatarskim kućama Düsseldorfer Schauspielhaus i HAU Hebbel am Ufer te pri međunarodnom kulturnom uredu Diehl+Ritter u Berlinu.

Bila je projektna menadžerica Tanzkongressa 2019, nakon čega je bila i izvršna producentica za njegovo naredno izdanje u avgustu 2020. godine, kao i privremena projektna menadžerica projekta Kreativne Evrope Big Pulse Dance Alliance. Od septembra 2021. do marta 2023. obnašala je dužnost rukovoditeljice umjetničke administracije za Tanzkongress 2022. Trenutno djeluje kao slobodna umjetnička producentica s berlinskom adresom.



U nedjelju, 8. oktobra, u 21 sat bit će proglašeni dobitnici i dobitnice Zlatnih lovorovih vijenaca.

Festival počinje u subotu ukrajinskom predstavom "Caligula" u Narodnom pozorištu Sarajevo.