Ko će Zildžiću otkupiti kaznu: Najavio da će to uraditi, a CIK-u nije prijavio da on i supruga posjeduju bilo kakvu ušteđevinu

Bakirov nasilnik i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prokomentarisao je jučer za Politički.ba da je prenošenje pištolja, mimo svim propisa, u Srbiju „bezvezna greška koja se pretvorila u haos“.

- Za ovo u BiH ne mogu biti ni kriv. Tako da ću ići i na smanjenje kazne ili njeno ukidanje. Ako ništa drugo, otkupit ću je - priča Zildžić dalje.

Činjenica da Salko Zildžić nije počinio prekršaj u BiH, jer je imao dozvolu za oružje, ali ne i za nošenje preko granice, ali nije relevantno za poređenje da li je on počinio prekršaj u BiH, nego bi to bilo za poređenje sa stranim državljaninom koji se u BiH pojavi sa oružjem.

Ono što je interesantno da je Zildžić rekao da, ukoliko ona ne bude ukinuta, iako nema nikakvog osnova za to, da će je otkupiti. Naravno, ta opcija je dozvoljena. Ona podrazumijeva 100 KM po jednom danu zatvora, što za godinu podrazumijeva 36.500 KM, no to ga neće amnestirati toga da je krivično odgovarao.