Ahmetović: Bakir Izetbegović u ovom trenutku nema ili ima vrlo malu podršku članstva u SDA

Ucjena nije dijagnoza iz koje treba tražiti lijek. Nije dobro što ministar odbrane Helez i ministar sigurnosti Nešić vode medijski rat, pod njihovom kontrolom su naoružani ljudi, kaže za Mrežu Sadik Ahmetović, bivši ministar sigurnosti BiH. Ahmetović govori i o nesigurno-sigurnosnoj situaciji u našoj zemlji, trojci, SDA, slučaju Zildžić i Dodiku, za kojeg vjeruje da će se pojaviti pred pravosudnim institucijama naše zemlje.

Ocijenio je da je osnovni razlog "nesigurnog stanja u BiH" vrlo teška politička situacija.

- Osnovni uzrok je politička kriza. Retorika lidera koja je iz dana u dan sve prljavija i gora. I u odnosu na vrijeme kada sam obnašao poziciju ministra sigurnosti, odnosi u regionu su bili jako bolji. Saradnja između zemalja regiona bila je na visokom nivou - rekao je.

Ucjena ili dogovor

Kaže da kod lidera sadašnje vlasti - trojke, HDZ-a i SNSD-a - "postoji pokušaj dogovaranja, ali da niko neće pristati na ucjenu sa bilo koje strane".

- Ucjena nije dijagnoza iz koje treba tražiti lijek. Treba prevazići te vrste vođenja politike. Ucjene sigurno neće rezultirati dogovorom. U ovom trenutku ne možemo riješiti krupna politička pitanja u BiH. Trebamo se držati onog što od nas traži EU. Jedina prilika za BiH i smirivanje stanja je približavanje EU i NATO-u - istakao je.

O tome kako gleda na stalne prijetnje predstavnika RS da će napustiti bh. institucije, naglasio je da su to ucjene da bi se dobilo na nekoj drugoj strani, i kako navodi, ono što je u ovom trenutku važnije za RS.

- To je ono što Dodik govori, vraćanje na izvorni Dejton. Ne vidim razlog da se vraćamo na neko stanje iz 1995. Treba prihvatiti sadašnje stanje. Stalno ponavljanje iz RS-a o secesije je ucjena kojom se želi dobiti na nekoj drugoj strani, na primjer raspodjela prihoda iz indirektnih poreza - podvukao je Ahmetović.

Ahmetović smatra kako Dodik nije ozbiljan u svojim namjerama secesije i cijepanja BiH.

- Takav stav imaju sve političke stranke iz RS. Ali to nije realno niti je moguće. Veliki je tu ulog koji bi sigurno doveo i do oružanog sukoba u BiH. Mislim da to nije opcija ni Miloradu Dodiku, zna on koji je ulog. Ali da će pokušavati vratiti stvari na izvorni Dejton – to da - kazao je.

Optužnica protiv Dodika

Na pitanje je li ovo sve što se trenutno dešava na političkoj sceni samo paravan da bi se Dodik spasio sudskog progona odgovara:

- Ako imamo nezavisno pravosuđe onda to ne bi trebalo imati veze. Aktualiziranje slučaja sudskog procesa protiv Dodika njemu na određeni način pomaže. Što se manje o tome priča, bit će kvalitetnije, nepristrasnije i profesionalnije odluke pravosudnih organa.

Medijski rat Heleza i Nešića

Naglasio je i kako ne misli da će Dodik pobjeći zemlje već da će se odazvati Sudu BiH. Kaže i kako medijski rat do kojeg je došlo između ministra odbrane Heleza i ministra sigurnosti Nešića "nije dobra poruka".

- To su ministri pod čijem su ingerencijom naoružani ljudi u BiH. To nije način na koji se radi. Svaki sukob ministara doprinosi konfliktu na samim sjednicama Vijeća minstara BiH. To će nanijeti štetu BiH. Vjerovatno će doći do sudskih procesa između dva ministara. Trebaju se povući sa sadašnje pozicije - poručio je.

Slučaj Zildžić

Kada je riječ o slučaju Zildžić ističe kako nije smjelo doći do toga da napravite toliku grešku - da narušite zakon susjedne države.

- To je sramota za njega samog. Ukoliko je tačno da je imao iskaznicu OSA-e, bh. pravosuđe je dužno ispitati je li došlo do krivotvorenja službene iskaznice. Ukoliko se ustanovi da je ona izdata, to na određeni način šteti integritetu OSA - rekao je.

O SDA

Iznio je i svoja očekivanja od Kongresa SDA.

- Bakir Izetbegović u ovom trenutku nema ili ima vrlo malu podršku članstva u SDA. To saznajem iz kontakata sa mnogo ljudi koji su ostali u kontaktu sa mnom iz SDA. SDA je u nekom periodu bila moderna, evropska stranka, i želim da ona ponovo bude takva. To je jako važno za ovu zemlju. To želim svakoj stranci u BiH. Pominje se Šemsudin Mehmedović kao protukandidat, imam informacije da zadovoljava po Statutu da bude registriran kao kandidat. Ima podršku negdje oko 21 općinske organizacije. Ne isključujem mogućnost da dođe do nekih odluka koje će ga diskvalifikovati. Ako bude regularan Kongres, Mehmedović ima veliku šansu - zaključio je Ahmetović.