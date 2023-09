Nakon ostavke Simeunović: Aleksandra Obradović izabrana za potpredsjednicu VSTV-a BiH

Aleksandra Obradović, sutkinja Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izabrana je za novu potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) jednoglasnom odlukom prisutnih članova VSTV-a BiH, na sjednici Vijeća održanoj danas.



Aleksandra Obradović rođena je u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila je 1994. godine, čime je stekla zvanje diplomiranog pravnika. Pravosudni ispit položila je pred Komisijom za polaganja pravosudnog ispita pri Ministarstvu pravde Republike Srbije u Beogradu 1996. godine.

Pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u periodu od 1994. do 1996. godine. Nakon toga, od 1996. do 1997. godine, obavljala je posao stručnog saradnika, također u Osnovnom sudu u Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kao sudija u Osnovnom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine radila je u periodu od 1997. do 1998. godine, nakon čega je radila kao sudija u Osnovnom sudu u Bijeljini, sve do 2000. godine. Od 2000. do 2004. godine, radila je kao član kancelarije za zastupanje u Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, dok od 2004. godine u kontinuitetu do danas radi kao sudija u Osnovnom sudu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Učestvovala je na brojnim obukama i seminarima, uključujući i one u organizaciji CEST-a. Za članicu VSTV-a BiH, izabrana je 23.04.2021. godine, od strane Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.