Zildžić: Jesam napravio previd, ali ne mislim da bih zbog toga trebao biti u krivičnoj evidenciji

Zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Salko Zildžić održao je konferenciju za medije na sjednici ovog doma.

On je kazao da zna da je došlo do "projiciranja afere" oko iskaznice OSA-e.

- Do srijede ja nisam znao da to postoji. Imao sam razgovor sa advokatom koji je kazao da ga pitaju da se spominje neka iskaznica. Telefon su mi uzeli za vještačenje, tu ima neka Viber grupa "Državna bezbjednost", nas pet-šest prijatelja, zezamo i rekoh: "Da nisu odatle uzeli, pa mislili da nije nešto." Nema iskaznica nikakva, prvi put čujem da takvo nešto postoji - rekao je Zildžić.

Viber grupa

Zildžić je kazao da ni na Viberu nije objavljena, kako on kaže, fotomontaža, iako je advokat rekao suprotno. Bakirov jurišnik je kazao da nije ni advokat napravio problem, jer su mediji već objavili tu informaciju.

- Sa svojim pravnim timom ću razmotriti sve ovo, imam pregršt dokaza protiv ovih neistina. Imam papire o izuzeću dokumenata, nigdje se ne spominje nikakva iskaznica, dva puta je izvršen pretres vozila i ne spominje se iskaznica. Lako ih mogu dobiti na sudu. Možda je to kreiranje imalo za cilj da se ja što duže zadržim u Srbiji, što je prilično nekorektno. Ne vidim čime sam ja to zaslužio. Zahvalio bih se svima koji su mi pružili podršku, kao i porodici, prijateljima. Razumijem i one koji kritiziraju jer sam bolje trebao provjeriti automobil - istakao je Zildžić.

On je kazao da kada nadležni organi pozovu da će njegov pravni tim u skladu s mogućnostima djelovati. On je kazao da nije nikakav kriminalac.

- Nisam počinio nikakvo krivično djelo. Po zakonima Srbije jesam, po zakonima BiH nisam. Jesam napravio previd, ali ne mislim da bi zbog toga trebao biti u krivičnoj evidenciji. Svako može pogriješiti - poručio je Zildžić.

Plaši se za djecu

Dodao je da se nije uplašio za sebe, nego za četvero djece.

- Moja djeca moraju doći u školu i odgovarati na pitanja svojih kolega, a to su djeca od osam do 14 godina koji ne razumiju ove stvari, oni znaju da im je babo u zatvoru i da je nekakav agent - rekao je.

Kazao je da je od građana dobio mandat i da ukoliko po zakonima ove države bude trebao da ga vrati da će ga vratiti, ali da će se boriti za svoja prava.

Podsjećamo, on je dobio godinu dana kućnog zatvora zbog prenošenja oružja preko granice sa Srbije, a bez mandata će ostati kada domaći sud prizna kaznu iz Srbije.