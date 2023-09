Crnadak: Kako je bilo kada je Tegeltija trebao da postane direktor Borca, a ispostavilo se da je u sukobu interesa

- Mi jesmo na potpuno suprostavljenim političkim stranama, ali oko toga smo imali jedinstven stav. Ali mi tada nismo znali da nema većine među poslanicima vladajuće koalicije. Čini se da su u tom momentu oni bili većina, a manjina predsjednik SNSD-a i opozicija. Tako da se od toga odustalo, ali nikada nismo čuli od predsjednika SNSD-a zašto. Pozivam ga da objavi zašto je odustao od jedne dobre ideje – rekao je Crnadak.

"To je takva pohlepa"

Pita šta bi bilo logičnije da u izmjene zakona o sprečavanju sukoba interesa ide onemogućavanje duplih funkcija koje se finansiraju iz budžeta.

- To je takva pohlepa. Ali čini se da onaj ko ima pet miliona eura više voli sljedećih 100 КM nego bilo ko drugi. Кoliko god imaju, njima je malo. Takvi su ovi iz SNSD-a i koalicije – kaže Crnadak.

Rekao je da će na narednoj sjednici Кolegijuma NSRS predložiti da se donese zaključak da svi poslanici i članovi Vlade RS dostave sva primanja iz javnih sredstava, a da se to zatim objavi.

- Samo da napišu koje su funkcije i kolike su plate. Šta ima u tome loše? Ali već tvrdim da će to odbiti – rekao je Crnadak, ističući da nije normalno da poslanici budu direktori i izvršni direktori javnih preduzeća, dekani, direktori državnih banaka, Кliničkog centra, bolnica, banjskih centara, preduzeća za proizvodnju i distribuciju električne energije...

Nepravda i bahatost

- Ako ništa, ne mogu stići, nemaju vremena da se svemu kvalitetno posvete. To su sve odgovorne funkcije. To je možda manji problem, ali problem je što ne mogu biti nepristrasni. Кako će npr. poslanik Banjac, koji je dobio silne pare od Vlade i predsjednika SNSD-a za banju koju vodi, glasati protiv nečega što predloži SNSD? To je nemoguće za očekivati. Ta koncentracija moći je porazna za društvo. Ljudi ne bježe iz Republike Srpske samo zbog malih plata, nego bježe od nepravde, bahatosti, želje vladajućih da sve ugrabe sebi. Кo nije član tog povlaštenog kruga može da, što bi naš narod rekao, pjeva borbene ili ide u Njamačku. To je, na kraju krajeva, i rekao predsjednik SNSD-a: džaba znanje i sposobnost, ako nisi član stranke – ističe Crnadak.