U današnjem "Dnevnom avazu“ čitajte: Bakir opet oteo SDA

Bakir opet oteo SDA.

Nimalo šokantna odluka Izborne komisije Stranke demokratske akcije (SDA) da ne prihvati kandidaturu Šemsudina Mehmedovića za lidera ove stranke objelodanjena je jučer. Uprkos činjenici da je Mehmedović imao dovoljan broj kandidatura, on „nije ispunio uvjete“.

Komentar dana „I kako dalje“, napisao je Sedin Spahić.

Vlada FBiH proširila listu s 9 na 15 proizvoda: Koje će cijene i kada biti „zaključane“ u FBiH. Iako nije poznato o kojim se artiklima radi, budući da je trenutno riječ o radnoj verziji grupe proizvoda, ipak, prema prvim informacijama, ''zaključavanjem'' cijena bile bi pokrivene kategorije koje se odnose na hranu, a među kojima su pekarski i mliječni proizvodi, mesne prerađevine, sirevi, svježe meso, poput dijelova junetine i piletine, kao i pojedini smrznuti proizvodi.

Vahid Halilhodžić za „Dnevni avaz“ o stanju u bh. fudbalu: Radi li se na gašenju reprezentacije i države.

Ličnost dana je Mona Muhidinović: Zlata vrijedna hemičarka.

Stav Evropske unije iznio Peter Stano: Na sjeveru Kosova izvršen je terorist ički napad.

Profesor Nedim Suljić za “Avaz”: Milijarde eura Drinom teku u Srbiju.

- Na prostoru HE Bajina Bašta 67 posto hidroakumulacije je na teritoriji države BiH, a HE Zvornik 50 posto. Tu granica nije sporna, jer je desna obala srbijanska, a lijeva bosanska, ali je sporno to što kompletna proizvodnja struje ide u sistem Srbije, a mi od toga nemamo ništa - kaže Suljić.

Kada će biti poznata imena novih ministara: Sarajevo i dalje čeka rekonstrukciju Vlade.

Bh. meteorolog Bakir Krajinović za “Avaz”: O minusima još nema ni govora.

Nakon sudara u kojem je povrijeđeno sedmero mladih: Još niko nije uhapšen zbog stravične nesreće u Solani.

Sedam dana od nasilja koje je počinio nad suprugom: Buntić na slobodi, Sudu se ne žuri.

Nezadovoljstvo građana sve izraženije: Mostar jedini grad u FBiH u kojem se naplaćuje kvartovski parking.

Fizički napadnut većinski vlasnik FK Sarajevo: Šta se krije iza napada na Mirvića. Kako smo nezvanično saznali, prvobitno je došlo do verbalnog sukoba, koji se kasnije pretvorio u fizički. Također, poznato je da ovdje nije bila riječ o sukobu s nekom od navijačkih skupina u glavnom gradu BiH.

Jusuf Nurkić postao najnoviji član Finiks Sansa: Nurkić - posljednji dio šampionske puzle.

U prilogu „TV Extra“ donosimo razgovor s Majom Šuput, pjevačicom i članicom žirija „Supertalenti“: Severina mi nije konkurencija.

