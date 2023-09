Kakav je politički potencijal Mehmedovića: Može formirati jaku lokalnu stranku ili nešto više

Bakir Izetbegović je preko svojih klimoglavaca u Izbornoj komisiji SDA odlučio još jednom da ponizi Šemsudina Mehmedovića i zabrani mu kandidaturu za predsjednika SDA. Prije osam godina je počinio isto, ali se kasnije, kada je osigurao dovoljan broj glasova različitim metodama, predomislio i dopustio da Šemsudin Mehmedović učestvuje i farsi zvanoj Kongres.



Jednom je Mehmedović prešao preko toga i kao nagradu je imao to da je eliminiran iz svih stranačkih organa, ali drugi put to nije mogao.

Ponižen mjestom na listi

On će formirati vlastiti politički pokret ili kako to on kaže nadstranačku organizaciju, ali da neće napuštati SDA. Jasno je da od njegove političke karijere u SDA više nema ništa, pa je očito sada na snazi nadmudrivanje da li će on biti izbačen iz stranke ili da sam napusti stranku. Žurbe nema, jer je do lokalnih izbora ostala još godina. Zadnji primjer sa nadstranačkom organizacijom je pokušao napraviti Zlatko Lagumdžija. Od njegovog okupljanja ljevice nije bilo ništa, a izbačen je iz SDP-a.

No, Mehmedović može formirati vlastitu stranku koja može da ima veliki politički potencijal. Kao osnova mogu poslužiti glasovi njegovi glasovi, kojih je na posljednjim izborima za Predstavnički dom PSBiH imao 34.861 u izbornoj jedinici koja obuhvata ZDK i SBK. To je bilo više glasova od bilo kojeg drugog kandidata u toj izbornoj jedinici, ali i svim drugim izbornim jedinicama u FBiH.

Iako je bio ponižen stavljenjem na 4. mjesto na listi on je imao više od 11.000 glasova prednosti u odnosu na nosioca liste Nermina Mandru i više od 15.000 u odnosu na Refika Lendu, koji je bio 3. na listi.

Njegova glavna baza je Tešanj, gdje neprikosnoveno vlada. Neki će reći da su to glasovi zahvaljujući SDA, a ne njemu lično, što nije istina. Najbolji primjer koji to oslikava je činjenica da je Šemsudin Mehmedović na posljednjim izborima u Tešnju dobio 6.592 glasa, dok je naprimjer predsjednik stranke Bakir Izetbegović ostvario samo 4.622 glasa.

Svako ko poznaje političku situaciju u Tešnju zna da je većina građana ove općine bila uz SDA zahvaljući isključivo Mehmedoviću i da on neformalno upravlja brojnim procesima u ovoj ekonomski razvijenoj općini. Osim toga, Mehmedović je omiljen kadar i u susjednim općinama Doboj Jug i Maglaj, ali i u nekim okolnim mjestima u RS. Ono što je sigurno da osim Tešnja, SDA bi time postala prošlost i u Doboju. Ono glasova što nije preuzeo državni ministar Sevlid Hurtić, sasvim sigurno bi zgrabio Mehmedović.

Brojni nezadovoljni kadrovi

Ako posmatramo posljednje izbore 18.000 glasova je bilo dovoljno stranci Fuada Kasumovića BHI-KF da dobije mjesto zastupnika u Parlamentu BiH u istoj izbornoj jedinici. Šemsudin Mehmedović sa svojom trenutnom bazom, bez ikakvog širenja može to ostvariti na narednim izborima, kao i mjesto u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Tako da ono najmanje je što bi se moglo izroditi iz toga je jaka lokalna stranka, no teško da bi on na tome stao.

Postoje brojni nezadovoljni kadrovi SDA, koji ne žele da to bude stranka bračnog para sa Poljina i dio njih bi se sigurno pridružio Mehmedoviću u novom projektu. Koliki bi to broj ljudi bio, odredilo bi da li bi to bila jaka lokalna stranka ili bi bili spremni i za nešto više.

Ono što je sada posebno interesantno je to kako bi Šemsudin Mehmedović postupao u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, jer trenutnoj vladajućoj većini prijala bi još jedna ruka.

Ipak, puno više od njegove ruke bi prijalo to što u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH sjedi jedna zastupnica SDA iz Tešnja, a to je Adisa Kokić-Hinović. Time bi se mogla stabilizirati većina i smanjiti utjecaj Rame Isaka. U Skupštini ZDK sjedi i Alija Ogrić, koji bi također mogao stabilizirati većinu u ZDK, koja je zbog svog trenutnog stanja na granici rekonstrukcije i uključivanja u procese Rame Isaka.