FHMZ: Danas sunčano, u kotlinama moguća magla

U našoj zemlji danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne je moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 24 stepena.

U srijedu naoblačenje

U utorak pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 24 do 30 stepeni.

U srijedu jutro pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 21 do 26, na jugu do 29 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz mirniji san nakon svježije noći i jutra, u ostatku dana toplije, sa neuobičajeno visokim temperaturama i nešto izraženijim osjetom sparine u poslijepodnevnim satima, što neće značajnije promijeniti povoljnu opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba će se umanjiti, moguće su blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti. Poželjno je slojevito se odjenuti.