Ko su kandidati za potpredsjednike SDA: Gomila Bakirovih klimoglavaca, presuđeni kriminalci i crnolistaši

Za devet mjesta potpredsjednika će se boriti 25 kandidata i to: Hamdija Abdić Tigar, Jasmina Biščević-Tokić, Senad Bratić, Eldar Čomor, Šemsudin Dedić, Sejad Delić, Mahir Dević, Šefik Džaferović, Faruk Kapidžić, Refik Lendo, Melika Mahmutbegović, Mirsad Mujić, Fadil Novalić, Aida Obuća, Adil Osmanović, Edin Ramić, Ramiz Salkić, Asim Sarajlić, Fahrudin Skopljak, Safet Softić, Šerif Špago, Jasmin Spahić, Haris Zahiragić, Mirsad Zaimović i Muamer Zukić.

Osim toga, Novalić je osuđen i na četiri godine zatvora zbog učešća u kriminalnoj kupovini respiratora, ali neće to spriječiti Bakira da ga postavi na tu funkciju. No, on nije jedini koji ima problema sa zakonom. Hamdija Abdić Tigar ima CV na stranicama crne hronike da mu na tome zavide i kriminalci. Tri puta je presuđen za kafanske tučnjave, jednom za razbojničku krađu, kao i za otuđenje tuđe stvari.

Bakirov omiljeni kadar za „odrađivanje posla“ na terenu Edin Ramić ima pravosnažnu presudu za zloupotrebu položaja.