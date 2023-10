Ljubić o "trećem entitetu": Nije se odustalo, ali sada nije momenat

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju "Kovačević" nije provodiva u Bosni i Hercegovini bez demontaže Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je za N1 rekao Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća HNS-a.

Govoreći o zaključku HNS-a iz 2022, godine o tzv. "trećem entitetu" naveo kako se od njega nije odustalo, ali da sada nije momenat zato. Upozorio je, navodeći da citira "ugledne naučne i političke autoritete" da alternativa "konsocijacijskog demokratiji nije građanska država već disolucija i raspad" te naveo primjer bivše Jugoslavije i Kipra. Smatra da je spas za BiH poštivanje načela konstitutivnosti tri naroda.

Uloga posrednika

Na izborima zbori u Slovačkoj pobijedio je Fico, proruski kandidat koji je blizak sa Dodikom. Da li sada Dodik ima još jednog partnera usred EU?

Ne mislim da se nešto dramatično promijenilo u Dodikovu korist. Znamo da je Slovačka imala drugačije stavove od EU, nije priznala Kosovo. Dodik se suočio s jednom izolicijom sa Zapadne strane i u svakom slučaju traži partnera svugdje tamo gdje ga može naći. Normalno je da se obradovao ovoj pobjedi, ali ne vjerujem da će to nešto bitno okrenuti u njegovu korist.

Koliko mu je Čović pomogao da ne ode tako daleko u izolaciju?

Čovič je tu igrao sigurno u velikoj mjeri ulogu posrednika, a zapravo to prozilza iz naše hrvatske pozicije. Jasno je da Hrvati ni brojem stanovnika, ni ruku u parlamentu ne mogo dominirati i naš je cilj da se reforme prema EU i institucionalne reforme koje će zemlju učinti funkcionalnijom odvijaju brže.

Koliko je to partnerstvo donijelo koristi Hrvatima u BiH?

Ne mislim da se radi o nekom specifičnom partnerstvu koj bi bilo bitno drugačije od onog s predstavnicima drugo konstitutivnog naroda Bošnjaka. Istina je da je Dodik u jednoj fazi zadnjih 10-ak godina, prvo 2011. godine kada je parlamentarna većina formirala Vladu FBiH tzv. vladu platforme bez legitimnih predstavnika Hrvata, Dodiku nuđeno da formiraju vlast na državnom nivou Dodik je dobio iz strateških interesa RS. Danas to više nije potrebno nama, Hrvati su još manje potrebni Dodiku i u ovom momentu HNS i pregovarači u ime HNS vode uravnoteženu politiku odnosa saradnje i sa političkim Sarajevom i Banjom Lukom. U jednom momonetu je to bilo iz političke nužde, sada to više nije.

Šta se dešava sa Izbornim zakonom?

Ciljani rok je bio kraj ove godine da definiramo promjene Ustava i Izbornog zakona. Nažalost dinamika realizacije potpisanog koalicijskog sporazuma na nivou BiH kasni u svim segmentima. Odlučeno je da će se ići u tehničkom dijelu u realizaciju odmah, ali mi insistiramo i uvjeren sam da to vrijeme mora doći kada ćemo pristupiti ozibljnim pregovorima o izmjenama. Legitimno predstavljanje je definirano Ustavom i o tome se ne pregovara.

Kako se ne pregovara kada pregovarate već godinama bezuspješno o legitimnom predstavljanju?

BiH 30 godina bezuspješno pokušava ostati samoodrživa država i najveći integrativni faktor u ovoj državi je međunarodni faktor. Bez preuzimanja odgovornosti domaćih pratnera mi ne možemo dalje u evropske integracije. Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Koavčević ne predstavlja nikakvu pravni ni političku novinu već recikliranje prethodnih presuda i ta je odluka duboko politički kompromitirana jer je u njoj učestvovao sudija Faris Vehabović i neprovodiva je bez demontaže Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Da li je na snazi i dalje zaključak HNS-a iz 2022: “HNS će pokrenuti sve pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizacija BiH ako se nastavi s dekonstituiranjem Hrvata u BiH na načelima federalizma i konsocijacijske demokracije, kojom će se osigurati potpuna ustavna jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda u BiH” ili se odustalo?

Konsocijacijska demokratija je ineherenta karakteru BiH i jedino na tim načelima moguće ostvariti jendu stabilnu državu BiH.

"Disolucija i raspad"

Je li to prepakiranje Dejtonskog sporazuma?

Ne, u ovom momentu nema kredibilnih partnera da se razgovara o bilo kakvoj prekompoziciji BiH u pravcu 3, 4, 5 entieta, ali nema ni kredibilnih partnera niti da se BiH prekomponira u unitarnu centralističku državu. Reći ću što kažu najveći svjetski naučni i politički autoriteti, alternativa konsocijasijskoj demokratiji nije građanska država već disolucija i raspad, imamo primjer bivše Jugoslavije i Kipra.

Je li još na snazi taj zaključak?

Svi zaključci HNS su na snazi, ali realiziramo ono što je moguće. U ovom momentu je moguće da iskoristimo temeljna načela Dejtona – načelo kosntitutivnosti naroda i pristupimo izmjeni Izbornog zakona poštujući temeljno načelo Ustava BiH. To je najlakši i najbrži način da BiH izađe iz krize.

Hoće li vas Trojka prevariti kao Bakir Izetbegović?

Čini mi se da su oni kredibilni partneri, vidjet ćemo.

Je li odustajanje od trećeg entieta dio ustupka koji je HDZ trebao dati?

Parafrazirat ću dio teksta koji sam pisao i neka se niko ne zamjeri. Tu se ne radi o odustajanju. Konstitutivnost naroda je temeljno načelo BiH. Bilo kakvi dogovori u budućnosti moraju poštivati to načelo. Ako se konstitutivni narodi dogovore da bude dva, tri, četiri ili se potpuno ukinu entiteti, onda konstitutivnost treba biti u centru ako država želi biti staiblna. Ako se otvori nekada politička klima za novu teritorijalnu administrativnu jedinicu zemlje, to neće biti jednostrani akti već dogovoreni aranžmani državotvornih političkih subjekata BiH.

Vjerujete li opstanak koalicije?

Ova koalicija je nježna biljka i pokušava se srušiti na neki način i od opozicije predvođene SDA-om, ali ja bih prije rekao duboke države koja se etablirala 30 godina. Mislim da će biti dovljno mudrosti unutar koalicijskih partnera da se odupru tim pritiscima.