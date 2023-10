Miličević: Konaković i Dodik su se sjajno slagali dok su dijelili fotelje, sada prave krizu jer samo tako mogu funkcionisati

Konaković i Dodik su izabrali jedan drugog i sjajno su se slagali i smješkali jedan drugom dok su dijelili fotelje. Uzrok sadašnjeg "zahlađenja" odnosa između Dodika i Konakovića je to što aktuelna vlast jedino može da funkcioniše kreiranjem kriza, kazao je Milan Miličević, predsjednik SDS-a.

- Bili su u ljubavi do momenta kad su podijelili pozicije po dubini i širini. Do tada je sve bilo lijepo, svi su bili nasmijani, dobijali su čestitke iz međunarodne zajednice, a onda, kad su taj posao završili, po klišeu su napravili krizu, jer samo na krizama funkcionišu oni koji su nesposobni da vode kreativnu i odgovornu vlast. Oni na krizi funkcionišu godinama, jer nemaju rješenja za osnovne probleme, od ekonomskih do populacionih - kaže Miličević.

Miličević, s druge strane, odgovara da "ako Konaković ili neki drugi politički lider iz FBiH misli da poželjan partner treba da bude neko ko će izdati interese RS, onda se prevario".

- Nemamo namjeru odreći se naše odgovorne nacionalne politike da bi bili vlast po svaku cijenu na nivou institucija BiH. Mislim da SNSD vodi neodgovornu nacionalnu politiku, koja je populistička i namijenjena ličnim interesima uskog kruga ljudi koji su bliski Miloradu Dodiku - zaključio je Miličević, saopćeno je iz SDS-a.