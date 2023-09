Lider SDS-a ključa od bijesa zbog intervjua Šmita u "Avazu": Nisam tražio smjenu Dodika

Milan Miličević, predsjednik SDS-a, rekao je da Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne prizanje za visokog predstavnika, laže, pozivajući ga da kaže s kim je on to pričao i šta je pričao.

"Nisam se sastao s njim"

Komentarišući izjavu Šmita koji je rekao da su lideri opozicije tražili od njega da ukloni Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, Miličević kaže da se sa njim nikad nije sastao niti razgovarao bilo direktno ili indirektno.

- Očigledno je, prosto nevjerovatno, ali izgleda da je istinito da jedan diplomata iz velike svjetske sile kao što je Njemačka, govori neistinu. On laže, jer ako ne laže onda neka kaže s kim je on to pričao i šta je pričao. Ono što znam jeste da nikada nisam imao priliku razgovarati sa njim ni direktno ni indirektno ni telefonom, ali da sam imao priliku rekao bi mu ono što sam javno govorio, a to je da je nelegitiman kao visoki predstavnik, a i sve ostalo vezano za zakone i nametanja -rekao je Miličević za "Nezavisne novine".

Nevješto dogovoreno

On kaže da ako neko, misleći na Šmita, dođe i kaže "lideri opozicije", onda se to podrazumijeva i da je predsjednik SDS-a, istovremeno ponavljajući da on nikakvu komunikaciju nije imao sa njim.

- Druga vrsta razmišljanja je da ako su Dodik i Šmit dogovarali ovaj scenario, očigledno su ga nevješto dogovorili i očigledno jedan drugom nabacuju loptice, a sve na štetu interesa Republike Srpske. I ta opcija mi nije nemoguće - rekao je Miličević ističući da Šmitovu laž koju je rekao medijima smatra diplomatskim skandalom.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje da vlast ovu izjavu Šmita iskoristi kako bi dodatno diskreditovali opoziciju, Miličević kaže da ne za koji će biti njihovi putevi, ali da ga to ne interesuje jer zna šta je istina.