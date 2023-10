Nezir Pivić: Uskoro nova vlast u ZDK koju će predvoditi SDA

Nezir Pivić, zastupnik Stranke demokratske akcije u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, gostujući u emisiji Rezime, izjavio je kako ćemo narednih dana svjedočiti novoj Vladi ZDK.



- To je izvjesno. Aktuelna premijerka sigurno neće ostati. Mislim da su novi akteri u igri. SDA i partneri koji budu tu. U fazi su određeni pregovori - kazao je Pivić.

Na pitanje hoće li biti formirana vlast u HNK na način da će je činiti HDZ, SDA i SDP, kaže: "Ne mogu govoriti u ime kolega u HNK, iz dana u dan se mijenja situacija, ali krajnje je vrijeme vrijeme da se formira vlast u HNK".

Kongres SDA

Govoreći o nadolazećem Kongresu SDA i je li dobro za stranku da ima samo jednog kandidata za predsjednika, naglasio je da je veliki broj samog članstva učestvovao u delegiranju, i, kako navodi, može se reći da je demokratski standard u smislu unutarstranačkih izbora, naročito u poređenju sa drugim strankama, došao do izražaja.

- Kada govorimo o Kongresu SDA, taj proces samih izbora unutar stranke je krenuo ranije, jer ima puno posla za pripremu samog Kongresa. Ovdje su bile uključene sve općinske organizacije na području BiH. I mjesni odbori su imali pravo da predlažu kandidata. Prema onom što smo konstatirali, Bakir Izetbegović je dobio podršku svih 15 regionalnih i kantonalnih odbora, te 95 općinskih odnosno gradskih organizacija, dok je Šemsudin Mehmedović dobio osam prijedloga od općinskih organizacija. Bilo je i određenih prijedloga koju nisu uvaženi - rekao je.

Pojasnio je i zašto je odbijena Mehmedovićeva kandidatura.

- U javnom prostoru postoje određene informacije koje nisu tačne. Žao mi je što Mehmedović nije pristao da dođe u studio da zajednički pojasnimo sve ono na šta se on žalio u javnosti. Ovdje ne možete biti sami kandidat u smislu da sami sebe kandidirate, jer je izborni proces vrlo jasan. Općinske organizacije predlože određenog kandidata, da li će on u konačnici imati dovoljan broj kandidatura da izborna komisija ovjeri njegovu kandidaturu, to je pitanje onih subjekata koj predlažu, a to su općinske, kantonalne, gradske organizacije ili članovi Glavnog odbora koji imaju pravo da predlože kandidata za predsjednika. Mehmedović je predložio sam sebe. To nije u skladu s pravilima. Imao je podršku osam organizacija koje su ga predložile. Trebalo je minimalno 15 općinskih organizacija da ga predlože da bi kandidatura bila ovjerena. Čitav ovaj proces, da je on sam sebe kandidirao, da je poslao liste, on kao kandidat ne bi smio da dođe do prijedloga koji se šalju sa terena. Te kandidature se ne šalju kandidatima, oni se šalju izbornoj komisiji - kazao je.

Nekorektne izjave

Dodaje da je od strane Mehmedovića u javnosti bilo nekorektnih izjava kojima se, kako kaže, utjecalo na dignitet izborne komisije, pa i lični dignitet njenih članova.

- Određene kandidature su nešto čime se stranački organi pozabaviti. Imamo tu i određenih falsifikata, lažnog predstavljanja… U određenim kandidaturama imamo prijedloge za Mehmedovića faktički od nepostojećih organa, koje nisu u ovom mandatnom periodu, određene općinske organizacije, konstituisane. Potpisivali su se ljudi koji nisu članovi stranke, nema ih u evidenciji. Te osobe se lažno predstavljaju da su predsjednici općinskih organizacija. Mi ne možemo ovakve kandidature prihvatiti. On se poziva na kandidature koje su određeni falsifikat. Ovdje ima prostora i za određeno krivično djelo - istakao je.

Politika SDA je ispravna u smislu ovakve politike kakvu trenutno provodi Trojka, kategoričan je Pivić.

- To je jedna potpuna servilnost prema partnerima, to je prešlo određene granice. Dodik je dobio više nego ikad. Dodikovi apetiti su porasli, jer su oni jako puno ostvarivali sa trojkom. Mislim da oni pomjeraju granicu. Taktički potez za buduće razgovore - zaključio je.