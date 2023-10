Nešić: Zakon o imovini neće proći, ovo je perfidna igra Bećirovića i Komšića

Nenad Nešić ministar sigurnosti BiH i predsjednik DNS-a kazao je da prijedlog zakona o imovini neće proći i da je pitanje imovine riješeno Dejtonskim sporazumom. Prijedlog zakona su na usvajanje Predsjedništvu BiH uputili bošnjački i hrvatski članovi Denis Bećirović i Željko Komšić.

Podizanje ega

Nešić je kazao kako Komšić i Bećirović odlično znaju da Predsjedništvo BiH nije nadležno za predlaganje zakona, sem Zakona o budžetu institucija BiH te da je riječ o populističkom pokušaju podizanja njihovog ličnog ega i rejtinga, po cijenu produkovanja nove krize, saopćno je iz DNS-a.

- Ako su željeli da se taj zakon nađe u Parlamentarnoj skupštini BiH, bez obzira što znaju da neće proći jer ga niko iz Republike Srpske neće podržati, onda je jedini put bio da ga predlože posredstvom poslanika SDP-a i DF-a. Ali, njihov cilj nije bio to, nego da se njih dvojica lično pokažu kao "borci za državnu imovinu". Ispostavlja se da nisu nikakvi borci nego da su prevaranti svojih birača - rekao je Nešić.

On je dodao da je Dejtonski mirovni sporazum jasan i da su, prema Ustavu BiH i ustavima entiteta, obligacioni odnosi nadležnost entiteta.

- O usvajanju zakona na nivou BiH mogu samo sanjati. Pitanje državne imovine je riješeno Dejtonom i jedino što pripada BiH jeste imovina dobijena sukcesijom SFRЈ, a to su razni rezidencijalni objekti po svijetu. Slažem se da trebamo napraviti sporazum i o podjeli sredstava od prodaje te imovine. Sve ostalo je imovina entiteta i uređuje se entitetskim zakonima - rekao je Nešić.

Kršenje Ustava BiH

Kaže da je dvojac Komšić-Bećirović smislio vrlo perfidnu igru, da su uputili zakon za koji znaju da nije u Ustavom nabrojanim nadležnostima Predsjedništva, a samim tim ni u onim nadležnostima na koje srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović može pokrenuti entitetski veto.

- Računaju da će njenim preglasavanjem dogurati do parlamentarne procedure, što je do sada neviđeno kršenje Ustava BiH. Takođe, znaju da to neće proći bez reakcije iz Republike Srpske, gdje vide šansu da se oni postave kao "borci za državu". Apsurdno je, ali i ovim potezom oni urušavaju BiH jer gaze njen Ustav, a RS je primorana da od njih brani Ustav BiH - naveo je Nešić.