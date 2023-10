Stevandić je imao neograničena sredstva za reprezentaciju: Evo koliko će imati po novom pravilniku

Administrativna komisija Narodne skupštine RS usvojila je danas novi pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u NSRS. Usvojen je prijedlog predsjednice Кomisije Spomenke Stevanović o smanjenju iznosa za internu reprezentaciju, kojim su ovi iznosi, u odnosu na predložene, smanjeni za 18.000 KM na godišnjem nivou, piše Mondo.

Komisija prošle sedmice nije uspjela postići saglasnost oko predloženih troškova za internu reprezentaciju, odnosno potrošnju u skupštinskom restoranu, a najviše je bilo sporno što je budžet za te namjene Kabinetu predsjednika NSRS Nenadu Stevandiću bio “u visini stvarnih troškova”, odnosno bez ograničenja.

Prema danas usvojenom novom pravilniku taj iznos je ipak ograničen i to na 3.500 KM mjesečno. Nadalje, generalni sekretar ima na raspolaganju 900 КM, potpredsjednici Narodne skupštine do 700 КM, zamjenik generalnog sekretara do 400 КM i pomoćnici generalnog sekretara 100 КM.

- Pod reprezentacijom se smatraju izdaci koji se javljaju u toku redovnih aktivnosti izabranih, imenovanih i zaposlenih u Narodnoj skupštini, a podrazumijevaju novčana sredstva za ugostiteljske usluge prilikom održavanja sjednica i radnih sastanaka u službenim prostorijama Narodne skupštine i u restoranu Ugostiteljskog servisa Vlade u zgradi Narodne skupštine. Stavka koja se odnosi na internu reprezentaciju nije reprezentacija u klasičnom smislu, već podrazumijeva troškove redovnih aktivnosti rukovodstva, zaposlenih, stručnih odbora i komisija, kao i troškove prijema domaćih i stranih delegacija, studijske posjet...prilikom kojih se u restoranu skupštine poslužuje osvježenje i slično - saopćeno je nakon današnje sjednice.

Također, Кomisiji su dostavljeni troškovi redovnih aktivnosti rukovodstva NSRS u proteklih osam mjeseci. Najveći broj troškova odnosi se na prijem delegacija u Narodnoj skupštini, “Dane otvorih vrata” te održano nekoliko naučnih skupova i slično. Usvojenim pravilnikom definisano je i pravo na korištenje eksterne reprezentacije, kao i ko ima pravo na primanje poklona u ime NSRS.