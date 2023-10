Forto: Privatni sektor mora pomoći državi da se ukinu redovi na šalterima

Drugog dana Šestog digitalnog samita Zapadnog Balkana, kojem je domaćin Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, ministar Edin Forto bio je ključni govornik panela pod nazivom „Izgradnja ekosistema GovTech na zapadnom Balkanu“.

Ministar je rekao da su neke teme o kojima se govorilo na Samitu tokom jučerašnjeg dana i za njega novina, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

- Mišljenja sam da smo došli do tačke kada jednostavno moramo pustiti privatni sektor da radi svoj posao u cilju boljeg i kvalitetnijeg života svih ljudi koji ovdje žive. U suštini, moramo se sami sebi skloniti s puta i privući kompanije kojima je stalo ne samo do profita već i do primjene novih, inovativnih, održivih rješenja. To se može postići samo zajedničkim radom javnog i privatnog sektora - izjavio je Forto.